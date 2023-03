RIVOLUZIONA la tua auto con questo dispositivo GENIALE! Corri a scoprirlo!

Rivoluziona completamente l'approccio multimediale e digitale della tua automobile con l'adattatore Android per auto OTTOCAST! 20% di sconto e risparmio 20€.

Rivoluziona completamente l’approccio multimediale e digitale della tua automobile con l’adattatore Android per auto OTTOCAST! Oggi puoi averlo con il 20% di sconto e risparmiando ben 20€ sul costo totale. Con questo piccolissimo ma fondamentale dispositivo, cambierai radicalmente la visualizzazione del tuo computer di bordo. Scopri come.

Un adattatore che converte rapidamente Android Auto cablato in Android Auto Wireless? Ebbene sì, e costa solamente 79€ grazie allo sconto del 20% già attivato da Amazon! Con una modalità plug and play facilissima da usare, potrai aviare l’auto e l’adattatore si connetterà immediatamente collegandosi al tuo telefono Android tramite bluetooth. Ti sbarazzerai così di cavi, accessori e altri sistemi di grande impiccio, il tutto in una scatolina piccolissima da tenere sempre in auto!

Questo adattatore per auto Android è disponibile solo per telefoni Android (Android 11 e superiori) e veicoli auto Android cablati in fabbrica (anno di produzione: 2016-2022). Potrai facilmente consultare i tuoi messaggi whatsapp, ricevere chiamate, utilizzare Google Maps, video Youtube durante i viaggi, musica da Spotify e tanto altro ancora.

Cosa può fare l’adattatore per auto Android?

Plug-and-play, conversione di Android Auto cablato in Android Auto wireless senza rimuovere gli accessori dal veicolo. Evitate la confusione dei cavi di ricarica e godetevi un viaggio piacevole. Ogni volta che si sale in auto, è necessario collegare i cavi ed effettuare noiose impostazioni, il che richiede molto tempo. L’adattatore wireless per auto Android aiuta a risolvere questo problema.

Connessione wireless Bluetooth automatica

Chip potenti, programmi fluidi

Semplici aggiornamenti online

Dimensioni ridottissime per un’auto ordinata

Per telefoni con Android 11 o superiore

I modelli non sono specificamente supportati: Tesla, BMW, Mitsubishi, Mazda.

Non è consigliato per le autoradio: Sony, Pioneer, Boss, ecc.

Ci stai ancora pensando? Per sole 79€ risolvi ogni problema! Acquista oggi OTTOCAST adattatore auto Android e rivoluziona la tua vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.