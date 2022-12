Rivoluziona il modo di stirare con Welltin, ferro da stiro verticale portatile, ad un prezzo IMBATTIBILE

Il ferro da stiro verticale portatile Welltin è ideale per i tuoi indumenti, di ogni tessuto. E' veloce, leggero, e pratico

Stirare non è la tua attività preferita? Trovi noioso il fatto di dover passare ore intere davanti ad un tavolo da stiro? Ora, con il ferro da stiro portatile Welltin, cambiano le carte in tavola. Grazie alla Warehouse di Amazon, potrai acquistarlo come nuovo, in perfette condizioni, godendo di un 20% di sconto su 36,62€, al check-out. Affrettati, e scopri le comodità del ferro da stiro verticale.

Le dimensioni leggere e compatte e il design ergonomico garantiscono un controllo confortevole. Questo ferro a vapore è facile da usare, da riporre e perfetto per la casa, l’ufficio e i viaggi. Non è più necessario dover aver a che fare con ferri da stiro arrugginiti e inefficienti, anche quando si è in vacanza.

Semplifica la tua vita e riduci il lavoro, con il ferro da stiro verticale Welltin

Il vapore del dispositivo è potente, 2000W, forte e concentrato. Il pannello metallico ad alta temperatura permette al vapore di penetrare negli indumenti di vari tessuti, il flusso di vapore di 30 g/min è potente e uniforme, in modo da rimuovere le pieghe più difficili. Con il ferro da stiro verticale portatile è possibile eliminare le pieghe in pochi secondi e lasciare che i vestiti eleganti inizino una nuova giornata.

Il ferro a vapore per indumenti Welltin è dotato di un pulsante per bloccare il vapore e garantirne un’emissione continua. Si può scegliere tra 2 modalità di vapore in base alle proprie esigenze: la prima modalità genera un vapore più potente, che consente di stirare tessuti spessi come lana, denim, cotone e materiali felpati. La seconda modalità genera un vapore più delicato perfetto per i tessuti più sottili come seta, lino, nylon, ecc.

Il serbatoio dell’acqua da 400ML prolunga il tempo di lavoro fino a 20 minuti, riducendo il fastidio di dover aggiungere spesso acqua. Permette di lavorare stirando più capi alla volta. Il design aderente permette di non doversi più preoccupare di perdite d’acqua, basta semplicemente ruotarlo per installare il serbatoio dell’acqua. Il serbatoio dell’acqua traslucido, e la scala graduata sulla sinistra, consentono di controllare in ogni momento le variazioni del livello dell’acqua.

2,2m di extra-lunghezza che coprono un’ampia distanza, puoi utilizzarlo ovunque, senza limiti di spazio. Ogni singolo cavo del ferro a vapore è rigorosamente testato per garantire la massima sicurezza e durata.

Acquista la rivoluzione, ed abbandona quei pesanti e noiosi ferro da stiro classici. Passa alla leggerezza e all’efficienza. Scegli il pratico ferro da stiro verticale portatile Welltin, e scegli di dare una nuova vita all’usato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.