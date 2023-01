Ritorna in forma dopo le feste, con la cyclette professionale Sportstech

Cyclette professionale Sportstech, per dei risultati di qualità, anche a casa tua, grazie al tuo compagno di allenamento infallibile

La prova costume si avvicina, gioca con largo anticipo. Sei pigro e non vuoi iscriverti in palestra? Con la cyclette professionale Sportstech, non avrai più scuse. Ti propongo un’occasione imperdibile che non potrai farti sfuggire. Amazon mette a tua disposizione un coupon dal valore di 50€. Hai capito bene, avrai uno sconto di 50€ sul prezzo di vendita. Che aspetti? Non lasciarti sfuggire questa promozione.

Avere una mini palestra in casa è possibile, ed è ancora più efficace e divertente quando si acquistano strumenti professionali, che garantiscono ottimi risultati. Prova subito la cyclette Sportstech, e rimarrai sbalordito per le sue funzionalità.

Hai voluto la bicicletta? Ed ora pedala, con la cyclette professionale Sportstech

La cyclette veloce SX500 del marchio Sportstech è proprio il compagno di allenamento che stavate cercando, ideale sia per principianti sia per professionisti. Grazie all’app Ibiking, potrai avere a portata di mano, in ogni momento, i dati del tuo allenamento.

Fare sport non è mai stato così divertente, grazie a Sportstech e ai suoi prodotti. Con il monitor di cui è dotata la cyclette, potrai percorrere in tempo reale le strade in modalità video e multiplayer, rendendo il tuo allenamento meno noioso e più stimolante.

Non è vero che gli ottimi risultati si raggiungono solo in palestra: per non tornare in forma, e mantenere la linea, occorre forza di volontà e almeno uno strumento professionale. Grazie all’app, inoltre, avrai l’opportunità di sfruttare ulteriori caratteristiche, come la modalità allenamento col coach o la funzione streaming.

Il sedile è regolabile, dunque adatto a tutte le altezze. I pedali sono provvisti di cinghia di fissaggio e sono antiscivolo. Insomma, non vorrai mica farti sfuggire uno strumento così professionale, ad un prezzo imbattibile!

Come se non bastasse, con lo Stop and Speed, puoi comandare la tua cyclette tramite la manopola di regolazione resistenza, che funge, al contempo, anche da freno.

Prendi l’occasione al volo, e scopri tutte le qualità della cyclette professionale Sportstech. Amazon ti dà la possibilità di risparmiare, ma a pedalare devi pensarci tu.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.