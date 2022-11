Risparmio ed efficienza termica con il pannello termoriflettente in OFFERTA su Amazon

È possibile utilizzarlo per l'isolamento termico di tutte le parti dalla casa che siano pareti esterne, termosifoni, porte, finestre o pavimenti

I pannelli termoriflettenti sono un’ottima alternativa, accessibile alle tasche di tutti, per riscaldare casa risparmiando in bolletta. Per arginare il caro energia ed avere un calore costante in ogni ambiente domestico, non fatevi sfuggire la promozione super conveniente di Amazon sul Pannello termoriflettente multiuso di Imballaggi2000: ad oggi il prodotto è in offerta con il 19% di sconto quindi al prezzo di 29,98 euro.

Efficienza termica e risparmio sono garantiti!

Come risparmiare energia con il pannello termoriflettente multiuso

Risparmiare in bolletta pur avendo casa sempre calda si può con il Pannello termoriflettente multiuso di Imballaggi2000. Si tratta di un foglio isolante perfetto per il fai da te, infatti è possibile tagliarlo ed applicarlo nella parte richiesta anche con del semplice nastro adesivo così da garantire un ottimo isolamento termico.

I pannelli sono composti da uno strato in polietilene espanso insieme ad un foglio di alluminio rifrangente. Oltre alle caratteristiche di isolamento refrattario, il foglio è impermeabile, duraturo contro la corrosione e resistente ad urti accidentali.

In particolar modo è ideale per evitare la dispersione del calore proveniente dai termosifoni, rendendo le stanze più calde. Grazie a questo pannello il calore viene canalizzato verso l’ambiente e non rimane nel muro, soprattutto se si tratta di un calorifero posto su una parete che dà verso l’esterno dell’edificio.

Il prodotto in offerta su Amazon comprende un rotolo isolante di 7 m di lunghezza, 1 m di larghezza e circa 3 mm di spessore. Il materiale è riciclabile al 100% e resistente a basse temperature fino a -40 gradi. Nel pacchetto è incluso anche un rotolo di nastro biadesivo 19×50 cm così da avere tutto l’occorrente per il suo utilizzo immediato. Ad oggi il pannello è acquistabile con uno sconto del 19%, quindi a poco meno di 30 euro: un’occasione imperdibile da non farsi sca

