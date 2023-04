Risparmia sulla ricarica con il Caricatore Wireless 3 in 1 in PROMOZIONE

Caricatore Wireless 3 in 1 per caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente a una velocità impressionante, temporaneamente in offerta.

Il Caricatore Wireless 3 in 1 può davvero rivoluzionare le tue abitudini di ricarica, offrendoti la possibilità di caricare contemporaneamente il tuo iPhone, le tue AirPods e il tuo Apple Watch.

Grazie a questa fantastica offerta temporanea, puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto del 20%.

Ricarica super veloce e salvaspazio con il Caricatore Wireless 3 in 1

Questo dispositivo innovativo ti permette di risparmiare sui costi energetici e mantenere la tua scrivania più ordinata, eliminando l’ingombro di cavi e adattatori.

Essendo compatibile con tutti i dispositivi abilitati Qi, il caricatore wireless 3 in 1 è ideale per chi possiede dispositivi che supportano la ricarica wireless rapida induttiva.

La stazione di ricarica wireless utilizza una delle più avanzate tecnologie di controllo automatico per garantirti sempre una protezione completa da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento.

Inoltre, è in grado di caricare i dispositivi anche con custodie protettive di spessore massimo di 5 mm.

Una caratteristica molto interessante del Caricatore Wireless 3 in 1 è la possibilità di regolare la base da 0° a 90°, trasformandola in un pratico supporto per il tuo smartphone, sia in posizione verticale che orizzontale.

Nella confezione troverai il Caricatore Wireless 3 in 1, un adattatore QC3.0, un cavo di ricarica USB di tipo C e un manuale delle istruzioni per l’utente.

L’azienda produttrice offre una garanzia di rimborso di 30 giorni e una scheda di garanzia per la sostituzione del prodotto di 12 mesi.

In caso di dubbi o domande sul prodotto, puoi contattare il supporto dell’azienda attraverso Amazon.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Caricatore Wireless 3 in 1, il prodotto ideale per tenere la tua scrivania in ordine e ricaricare tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

Approfitta subito dell’incredibile sconto del 20% offerto da Amazon!

