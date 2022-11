Risparmia sul Riscaldamento: stufa a basso consumo in OFFERTA

La stufa a basso consumo portatile PROUS che ti fa risparmiare in bolletta e ti scalda in due secondi

Con i rincari dell’energia elettrica, si tende a risparmiare sempre più e si va incontro ad un inverno in cui ogni cosa verrà razionata ai minimi termini. Ma con la stufa a basso consumo, elettrica e portatile, potrai tenerti al caldo, in ogni angolo della casa, senza doverti preoccupare troppo della bolletta. Amazon vuole farti risparmiare ancora di più, ed ha creato uno sconto del 15%, per permetterti di acquistarla a soli 33,90€.

La stufa PROUS permette un riscaldamento rapido in 2 secondi, grazie al suo potente elemento riscaldante in ceramica PTC da 800W, che consente al riscaldatore per ambiente di emettere aria calda in un istante. Si può collocare la stufetta elettrica ventilata sul pavimento, vicino ai piedi, su un tavolo, a portata di mano o in camera da letto, in soggiorno, in cucina o in ufficio.

La stufa a basso consumo è sicura da usare, per via della protezione dal surriscaldamento e l’interruttore antiribaltamento integrati, che faranno sì che il dispositivo si spenga automaticamente se in condizioni non sicure.

Più calore e meno rumore, ma soprattutto più risparmio

Dimenticate quei riscaldatori rumorosi che vi impediscono di dormire bene la notte. Questo riscaldatore elettrico emette calore silenziosamente, con un rumore di 30dB (silenzioso come una biblioteca).

Il dispositivo ha due livelli di potenza: 500W(Basso) e 800W(Alto) 220-240V ~ 50Hz. Le sue dimensioni 17,5 x 11,5 x 20.5 cm lo rendono perfetto per riscaldare ambienti come camere e soggiorni, ed è adatto sia a case che ad uffici.

Il termoventilatore a basso consumo e portatile PROUS può essere un ottimo regalo per i più freddolosi, per coloro che hanno costantemente bisogno di una fonte di calore al proprio fianco. Grazie a questo accessorio, però, non solo ti riscalderai, ma consumerai anche molto meno rispetto le classiche stufette. Non lasciarti scappare il prodotto ora in offerta, ed acquistalo su Amazon.

