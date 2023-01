RISPARMIA SUL RISCALDAMENTO, ecco come

Acquista ora su Amazon il termoventilatore Dreo e riscaldati senza spendere una fortuna in bollette del gas.

Riscalda solo la camera che ti serve ed evita così bollette da capogiro. Una cosa che spesso siamo soliti fare è quella di riscaldare interamente la propria abitazione e in questo modo consumare molta energia e con il rischio di ricevere bollette dall’importo esorbitante. Un modo per evitare tutto questo è quello di ottimizzare il riscaldamento, soprattutto se disponi di una casa molto grande. Ti starai chiedendo come, con il termoventilatore Dreo che ora puoi acquistare su Amazon con lo sconto del 20%.

Bollette nella norma e riscaldamento ottimizzato con il termoventilatore Dreo

Materiali ignifughi, protezione intelligente integrata contro il ribaltamento, protezione da surriscaldamento, timer 12 ore, spegnimento automatico dopo 24 ore senza interazione, spina a 2 poli ignifuga e robusto cavo piatto di alimentazione da 1,80 metri. Tutto questo è quello che trovi nel fantastico termoventilatore Dreo. Detto in altre parole questo prodotto ti garantisce un uso sicuro e senza preoccupazioni per tutto il giorno.

Grazie all’elemento in ceramica PTC da 1800 W questa stufa elettrica è in grado di riscaldarsi in pochi secondi e perfetta per riscaldare tutti gli spazi della casa dalle stanze da letto agli scantinati, dal garage al soggiorno. Con l’emissione di soli 40dB durante il funzionamento il termoventilatore Dreo fornisce un riscaldamento silenzioso. Difatti la ventola utilizza la tecnologia del flusso d’aria obliquo, che riduce efficacemente il rumore dell’aria e rende il riscaldamento dell’ambiente più silenzioso del 12% rispetto alle tradizionali stufe elettriche. Questo permette di dormire sonni tranquilli e di lavorare indisturbato. E poi il riscaldamento sarà uniforme in quanto l’esclusivo sistema trackball aiuta a creare oscillazioni fluide e silenziose. L’oscillazione grandangolare di 70°, con una durata di oltre 750.000 cicli, aumenta la copertura del riscaldamento del 20%, permettendo di distribuire l’aria calda in modo più uniforme anche verso gli angoli della stanza

Risparmia sulla bolletta elettrica e vivi in modo più sostenibile. Grazie al un preciso sensore di temperatura integrato, la modalità ECO intelligente regola il funzionamento in base alla temperatura dell’ambiente da una modalità minima di 900 W, a quella media di 1100 W a quella massima di 1800 W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.