Risparmia sul riscaldamento con questo gadget in OFFERTA

Lyvanas è il nuovo paraspifferi in neoprene, che isola le porte e fa risparmiare sul riscaldamento. Il set di 2-90 cm può essere tagliato ed è lavabile in lavatrice, e può essere tuo al prezzo promo di 18,99€.

In vista dei primi cambiamenti climatici, e dell’arrivo dell’inverno, gli spifferi possono essere un cattivo alleato del riscaldamento. Acquistando il paraspifferi Lyvanas, avrai il piacere di mantenere il tuo ambiente caldo e confortevole, senza spendere troppo in bolletta.

Le caratteristiche del paraspifferi Lyvanas

Acquistando Lyvanas avrai l’opportunità di risparmiare più soldi, in quanto il neoprene permette di ridurre il flusso di spifferi e, di conseguenza, di risparmiare sui riscaldamenti. Inoltre, è uno strumento elegante, non come i soliti paraspifferi che si trovano in circolazione, ed è anche silenzioso, perché riesce ad agganciarsi o trascinarsi facilmente su qualsiasi pavimento.

Come se non bastasse, è pratico anche per quanto riguarda la pulizia, infatti è lavabile in lavatrice e batte di gran lunga i soliti paraspifferi in PVC e pelle sintetica. Si adatta perfettamente ai tuoi spazi, avendo un range di lunghezza che va dai 2 ai 90 cm, ed essendo tagliabile a proprio piacimento e secondo le proprie esigenze.

Il prodotto è adatto a qualsiasi tipologia di porta e di finestra, e permette di creare un isolamento termico fondamentale, visto i rincari energia. Amazon ti permette di avere, dunque, questo gadget ad un prezzo stracciato, e di risparmiare sulla bolletta, grazie al calore che verrà preservato dal paraspifferi. Il suo colore nero permette di entrare in equilibrio con qualsiasi ambiente, e svolge il suo lavoro senza essere ingombrante o antiestetico.

È il momento perfetto per acquistare un paraspifferi come questo, che si trova in offerta su Amazon a 17€ grazie al coupon del 10% da applicare in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.