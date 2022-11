Risparmia sul riscaldamento con queste guarnizioni adesive

Bolletta del riscaldamento meno salata

La guarnizione adesiva per finestre, porte finestre, è perfetta per ottenere un isolamento sia termico, che acustico degli ambienti di casa. La guarnizione adesiva Tre Emme, è perfetta per garantirtelo in pochi semplici passi. Ottima come tenuta stagna contro liquidi e anche gas, per tutte le finestre di casa tua.

Inoltre, la guarnizione adesiva Tre Emme, oltre a garantirti un isolamento termico e anche acustico perfetto, è un prodotto imputrescibile. Può essere acquistato solamente in colore nero e ovviamente il tutto a seconda delle lunghezza di cui si ha bisogno per la propria dimora. Inoltre, se si vuole applicare una politica di recesso, è possibile resituire il prodotto entro i 30 giorni dal ricevimento, se si cambia idea. Se invece si riceve un prodotto difettoso, è possibile restituirlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.