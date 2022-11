Risparmia sul prezzo e metti al sicuro i più piccini: la griglia salvaustioni in OFFERTA

La griglia salvaustioni Best Fire che tutela i bambini e gli animali da possibili ustioni dovute dal contatto con la stufa per il riscaldamento

Best Fire ha ideato un accessorio di un’utilità smisurata: una semplice griglia che, se posta dinanzi alle stufe, funge da salvaustioni, tutelando soprattutto i bambini. Amazon, ha pensato di creare uno sconto del 5% su questo prodotto, facendotelo acquistare a soli 44,50€. Acquistala subito, e metti al sicuro i più piccoli.

La griglia antiscottatura è regolabile, ed è utilissima su una grande moltitudine di stufe a legna e a pellet. Dato che, la maggior parte delle stufe ha una bocca a pochi centimetri da terra, è facile per i bambini scottarsi, perché, attratti dalla novità, dalle fiamme, sono spinti a toccarla. Non solo i più piccoli, ma anche gli amici pelosetti saranno protetti e tutelati dalla griglia salvaustioni. La griglia è dotata di 4 calamite ne consentono un aggrappo stabile.

Addio mani bruciate ed ustioni di ogni genere, con la griglia salvaustioni Best Fire

La griglia è in acciaio, ed è facile da montare, resistente e robusta. E’ utilissima sia per casa che per i luoghi pubblici provvisti di stufe per il riscaldamento. Tieni al sicuro i bambini, con questa metodologia Safe Baby, totalmente economica e facile da avere. In elegante acciaio, non stona con gli ambienti circostanti. La griglia salvaustioni rimane fredda, nonostante il calore della stufa, e permette, a chi si avvicina al calorifero, di non bruciarsi. E’ molto leggera e ben fatta, ottimo rapporto qualità prezzo. Grazie a questa innovazione Best Fire, potrai goderti tutto il relax del riscaldamento, senza doverti preoccupare per la tutela dei più piccoli.

Metti al sicuro i bambini, curiosi e spesso attratti dai pericoli, ma anche gli animali domestici, ingenui e non curanti dei pericoli, grazie alla griglia salvaustioni Best Fire. Acquistala ora, approfittando dello sconto Amazon.

