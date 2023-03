RISPARMIA PIU’ DI 200 EURO sul Tablet Xiaomi TOP DI GAMMA: offerta LIMITATISSIMA

Lo Xiaomi Book S Tablet oggi è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 30%

Leggero e portatile: ecco le caratteristiche del tablet ideale per i vostri progetti professionali, ma anche per divertirvi dove volete con qualsiasi contenuto di intrattenimento. È lo Xiaomi Book S Tablet, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 30%.

Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 489 euro, quindi risparmiando più di 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è pazzesca ma il tempo a disposizione per approfittarne è limitato, quindi affrettatevi e correte su Amazon!

Xiaomi Book S Tablet: leggero, portatile e multifunzionale

Grazie al processore Snapdragon 8cx di seconda generazione, lo Xiaomi Book S Tablet offre prestazioni e durata di altissimo profilo.

Il display touchscreen da 12,4″ consente di visualizzare più informazioni, mentre la risoluzione WQHD+ 2560×1600 garantisce dettagli mozzafiato. In più l’ampia gamma di colori offre immagini sempre vivaci e realistiche e, grazie alla luminosità fino a 500 nit, lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi.

È dotato di una fotocamera anteriore che acquisisce video a 1080p e due microfoni che supportano la tecnologia ECNS (cancellazione dell’eco e soppressione del rumore) così da rendere le videoconferenze ancora migliori. Il dispositivo è dotato anche di due potenti altoparlanti che offrono un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente, garantendo un’ottima qualità audio.

Il notebook consente, inoltre, di concentrarvi sui vostri progetti per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione. Basti pensare che la durata della batteria arriva fino a 13,4 ore, mentre in caso di necessità basterà utilizzare il caricabatterie rapido ultracompatto da 65 W.

Ancora per poco lo Xiaomi Book S Tablet è disponibile in mega offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 30%. Fate preso se volete risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.