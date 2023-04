RISPARMIA PIÙ DI 150€ sul Monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus in sconto

Monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus è un mezzo molto comodo, che ti permetterà di spostarti in città con grande agilità.

Il Monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus è uno dei modelli più rinomati sul mercato, grazie alla sua affidabilità e alle ottime prestazioni garantite dal marchio Ducati.

Adesso, grazie allo sconto del 25% offerto da Amazon, potrai acquistarlo a un prezzo ribassato di 160€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Sfreccia per la città con il Monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus

Le caratteristiche di questo monopattino elettrico lo rendono ideale per gli spostamenti urbani, offrendoti un’esperienza di guida divertente ed agile nel traffico cittadino.

Il motore brushless da 350 W ti permette di affrontare strade con una pendenza massima del 15%, mentre i doppi freni indipendenti (un freno a disco posteriore e uno elettronico anteriore) garantiscono una frenata sicura e affidabile.

Le frecce direzionali presenti sul monopattino aumentano la sicurezza durante gli spostamenti, permettendoti di segnalare le tue intenzioni agli altri utenti della strada.

La batteria da 36 V offre un’autonomia di 25 km con un tempo di ricarica di soli 5 ore, ideale per gli spostamenti quotidiani.

Il comfort è un altro punto di forza del Monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus, grazie alla sospensione posteriore di alta qualità e agli pneumatici tubeless da 10″ che riducono al minimo il rischio di foratura.

Questi elementi consentono una guida fluida e stabile, anche su superfici irregolari.

Il display LED da 3,5″ ti permette di monitorare facilmente una serie di parametri relativi al monopattino, come la velocità, l’autonomia e il livello di carica della batteria.

Inoltre, il display ti consente di impostare il cruise control e selezionare la marcia desiderata.

In conclusione, il Monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un monopattino elettrico di alta gamma.

Approfitta dello sconto del 25% offerto da Amazon per un periodo limitato e acquista questo fantastico mezzo di trasporto a un prezzo imbattibile, risparmiando 160€ sul prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.