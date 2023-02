RISPARMIA PIU’ DI 100 EURO sugli Auricolari Samsung: POCHISSIMI a disposizione

L'offertona Amazon è davvero limitata quindi approfittane il prima possibile!

Questi auricolari wireless ti permetteranno di ascoltare tutta la musica che vuoi quando vuoi ad un prezzo davvero speciale! Parliamo dei Samsung Galaxy Buds, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto mai visto del 62%.

Potrai acquistare i dispositivi di ultima generazione a soli 64 euro, risparmiando più di 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per velocizzare ancora di più i tempi e averli già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Samsung Galaxy Buds: caratteristiche e funzionalità

I nuovi Samsung Galaxy Buds Live garantiscono prestazioni eccellenti sia durante le telefonate che mentre ascolti la tua musica preferita.

La cancellazione attiva del rumore esterno offre un suono sempre pulito, mentre con i tre microfoni in dotazione tutte le chiamate sono cristalline. Due microfoni esterni bloccano il rumore esterno, quindi l’unico suono che l’altro microfono raccoglierà sarà la tua voce.

I dispositivi sono studiati per garantire un’autonomia lunghissima: basti pensare che offrono fino a 21 ore di riproduzione e la ricarica wireless rapida ti consente di accenderli rapidamente e metterli subito in funzione. La modalità di utilizzo è super facile: basta toccare per mettere in pausa, riprodurre o saltare. Puoi persino accoppiarli al Galaxy Watch3 e controllare le tue playlist dal polso.

In più indossare le cuffie è sempre confortevole perché hanno una dimensione di 12 mm con un design curvo che si basa sulla forma naturale dell’orecchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.