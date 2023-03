RISPARMIA ORA 200 euro sul portatile Samsung Book3 Pro!

Questo portatile Samsung Galaxy Book3 Pro è davvero un prodotto eccezionale che adesso puoi acquistare su Amazon tenendoti in tasca ben 200 euro.

Stai pensando di sostituire il tuo vecchio laptop? Perfetto, abbiamo scovato per te un ottimo prodotto, ora anche in offerta. Si tratta del portatile Samsung Book3 Pro che adesso puoi acquistare su Amazon risparmiando ben 200 euro dal costo di mercato!

Ricorda inoltre che Amazon ti fa la possibilità di usufruire del pagamento in comode rate mensili, così già da domani inizi ad usare il tuo nuovissimo portatile ma lo paghi con tutta calma.

Prestazioni davvero eccezionali per questo portatile Samsung Book3 Pro scontato di 200 euro!

Questo portatile Samsung dispone di un display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con una risoluzione 3K (2880×1800) ultranitida e l’eccezionale frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz offrono un’esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità.

Affronta senza difficoltà la tua to-do-list con il nuovo processore Intel Core di 13esima generazione che offre prestazioni multi-core di livello superiore e permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili. Design ultra sottile per essere inserito nello zaino e corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,2 kg, questo potente laptop è progettato per accompagnarti ovunque. Grazie ad un touchpad più ampio e alle diverse porte integrate, ottieni la versatilità che stavi cercando:

HDMI

USB-A

slot microSD

due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci a 40 Gbps.

Dal tuo progetto lavorativo al calcio d’inizio di una partita, ascolta qualsiasi contenuto con la profondità e la chiarezza del sistema a quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos, affinché ogni vittoria sia esaltata da un suono straordinario. La modalità Studio collabora con la fotocamera tramite funzionalità intelligenti, dall’AI Noise Cancelling avanzato, all’Auto Framing e agli effetti di sottofondo. Con la fotocamera grandangolare e microfoni di alta qualità, apparirai al meglio in ogni videochiamata.

Questo portatile Samsung Galaxy Book3 Pro è davvero un prodotto eccezionale che adesso puoi acquistare su Amazon tenendoti in tasca ben 200 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.