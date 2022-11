RISPARMIA con la stufa a basso consumo in sconto su Amazon

Vuoi davvero spendere metà stipendio per pagare la bolletta del gas? Affrettati, acquista ora su Amazon la stufa a basso consumo Imetec Eco Rapid

Hai paura della bolletta salatissima che potresti ricevere a breve? Una soluzione c’è: dotarsi di sistemi di riscaldamento a basso consumo di energia. In questo modo non ti verrà un colpa quando riceverai la bolletta e al tempo stesso trascorrerai un caldo inverno. Acquista ora su Amazon la stufa a basso consumo Imetec Eco Rapid.

Puoi usufruire di uno sconto del 19%, quindi dal prezzo iniziale di 68,99 euro la pagherai 55,99 euro. Uno ottimo prezzo se pensi a quanto denaro potrai risparmiare non ricevendo una bolletta del gas dalla cifra esorbitante.

Con la stufa a basso consumo Imetec Eco Rapid stai caldo e risparmi

Con la stufa a basso consumo targata Imetec si stima che il consumo energetico è ridotto del 40% rispetto ad una stufa definibile normale, ovvero non a risparmio energetico.

Il sistema di riscaldamento Imetec Eco Rapid è estremamente efficiente poiché dotato di una serie di utilissime funzioni. Per esempio la ventilazione turbo consente un rapido riscaldamento dell’ambiente in cui è posta la stufa. Non solo il riscaldamento è personalizzabile in base all’ambiente da scaldare e alle persone. Sono difatti disponibili 4 diversi livelli di temperatura tra cui scegliere che rispondono praticamente a tutte le esigenze di riscaldamento. Poi è presente un utilissimo termostato che consente di scegliere e anche mantenere una specifica temperatura, in questo modo la stanza sarà sempre calda. Infine la stufa a basso consumo Imetec Eco Rapid è estremamente silenziosa in tutte le condizioni di utilizzo.

Cosa aspetti? Vuoi davvero spendere metà stipendio per pagare la bolletta del gas? Affrettati, acquista ora su Amazon questa stufa a basso consumo della Imetec, le scorte non sono infinite e sono già in tanti coloro che la stanno acquistando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.