RISPARMIA 53 euro sulla doppia friggitrice ad aria Ariete!

Con la doppia friggitrice ad aria Ariete rivoluzioni completamente il tuo modo di cucinare, risparmiando tempo, energia e anche denaro. Acquistala ora su Amazon

Perché acquistare una semplice friggitrice ad aria quando puoi averne una doppia? Acquista ora su Amazon la doppia friggitrice ad aria risparmiando sul prezzo e con la grande comodità di avere doppio cestello per cuocere contemporaneamente due tipi di pietanze.

Doppia la grandezza e doppia anche la bontà, tutto questo risparmiando 53 euro dal costo di mercato!

La doppia friggitrice ad aria Ariete ti da qualcosa che nessun’altra friggitrice è in grado di darti. Infatti puoi impostare separatamente per ogni cestello la temperatura e il timer per le due diverse pietanze che però saranno pronte nello stesso momento. Una vera rivoluzione! Tutto questo ovviamente senza sporcare nessun’altra pentola o tegame.

Friggi tutto quello che vuoi con un solo cucchiaio d’olio! La frittura realizzata con la friggitrice ad aria ti consente di evitare l’utilizzo di una grande quantità di olio, difatti ne basterà un solo cucchiaio. La grande rivoluzione è che nonostante questo godi di una buona frittura senza rinunciare alla croccantezza tipica di quella tradizionale.

E poi uno dei tanti vantaggi è che friggi senza cattivi odori in casa! L’aria ad alta temperatura infatti circola all’interno della doppia friggitrice ad aria firmata Ariete, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno fumo e odori. Si tratta inoltre di un elettrodomestico multifunzionale. Con le funzioni Dual Zone, Dual Cook e Sincronizza puoi decidere se cuocere doppie quantità, due pietanze diverse contemporaneamente oppure due pietanze diverse pronte nel solito momento. Con una capacità totale di 8 litri puoi friggere fino a 3,4 chilogrammi di ingredienti contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.