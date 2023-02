RISPARMIA 50 EURO sul Mini PC già IN SCONTO: coupon da sfruttare ADESSO!

L'ulteriore coupon di sconto offerto da Amazon è valido ancora per pochissimi giorni

Lavora dappertutto e conserva tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti, grazie a questo Mini PC marcato TRIGKEY! Ad oggi lo trovi su Amazon in offerta bomba con uno sconto top del 16%: potrà essere tuo a soli 269 euro, quindi con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.

La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, acquistando questo articolo, avrai diritto ad un ulteriore coupon di sconto pari a 50 euro. L’occasione, quindi, è davvero super conveniente ma non perdere tempo: la promozione è valida ancora per pochissimi giorni salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Mini PC TRIGKEY: prestazioni elevate e dimensioni compatte

Il Mini PC marcato TRIGKEY è dotato di processore Intel Celeron di 11a generazione che garantisce prestazioni superiori del 30% rispetto a quelle del modello precedente. Viene fornito con W11 Pro preinstallato e supporta i più recenti sistemi Linux e Chrome OS.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche soddisfa le esigenze di ufficio remoto, di editing video e anche di insegnamento multimediale. Il desktop è dotato di WiFi dual-band 2.4/5G e può connettersi facilmente anche a proiettori e altre apparecchiature che si occupano della trasmissione delle immagini. Allo stesso tempo supporta le funzioni di streaming ad alta definizione per offrire un’esperienza visiva sempre eccellente.

Il design del corpo piccolo e raffinato è dotato di staffe rimovibili, che possono essere posizionate orizzontalmente e sospese. Inoltre il design a nido d’ape completo a doppia faccia con dissipatori di calore integrati permette di mantenere la macchina a bassa temperatura e ridurre gli arresti anomali del computer causati dal surriscaldamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.