RISPARMIA 350 EURO sulla Samsung TV in super offerta: ULTIMISSIME A DISPOSIZIONE!

Godervi i vostri film preferiti comodamente seduti sul divano di casa sarà più spettacolare che mai con la Samsung TV QLED, oggi disponibile su Amazon in offerta pazzesca con uno sconto mai visto del 44%.

Potrete acquistare la smart tv top di gamma a soli 449 euro, risparmiando addirittura 350 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate da 50 euro mensili con Cofidis al check-out. Non c’è tempo da perdere: rimangono pochissimi articoli scontati a disposizione!

Samsung TV QLED: un miliardo di sfumature di colore per un’esperienza visiva incredibile

Il Samsung TV QLED è la smart tv top di gamma nel suo genere in quanto offre un’esperienza visiva e audio pazzesca e super immersiva.

La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre in quanto cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Basti pensare che il dispositivo può offrire un miliardo di sfumature, esaltando i dettagli e il contrasto di ogni inmmagine.

Stesso discorso vale per effetti sonori: l’audio rileva ogni suono e lo restituisce in 3D grazie al canale virtuale dagli effetti talmente realistici che sembrerà di essere al centro dell’azione sia durante i film che mentre ci si diverte con i giochi interattivi. In più il suono adattivo ha un’intelligenza scenica audio che ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale, per ogni tipo di contenuto.

Non serviranno più neanche le batterie usa e getta grazie al telecomando SolarCell dotato di un pannello solare sul retro che si ricarica con le luci dell’appartamento. Il microfono integrato, invece, facilita l’utilizzo degli assistenti vocali per il massimo comfort quando si è impegnati in altre faccende.

Approfitta il prima possibile dell'offertona Amazon: ad oggi la Samsung TV QLED è disponibile con uno sconto mai visto del 44% quindi potrai risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino.

