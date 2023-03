RISPARMIA 160 EURO sulla Scopa elettrica HOOVER: offerta LIMITATISSIMA!

L'alleato perfetto delle pulizie è disponibile su Amazon con uno sconto mai visto del 46%

Sempre di corsa tra mille impegni e vi resta pochissimo tempo per pulire casa? Fatevi aiutare dalla Scopa elettrica senza sacco e senza filo marcata Hoover, oggi in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto mai visto del 46%.

L’alleato perfetto per le pulizie è disponibile a soli 189 euro, quindi con un risparmio assurdo di 160 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, procedendo con l’ordine, potrete sfruttare una promozione aggiuntiva con cui attivare o estendere gratuitamente l’abbonamento Amazon Prime per 12 mesi, oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Cosa volete di più?

Scopa elettrica senza sacco e senza filo Hoover: massima efficienza e ultra leggerezza

La Scopa elettrica senza sacco e senza filo marcata Hoover rappresenta la combinazione perfetta tra leggerezza, prestazioni eccellenti e un’innovativa spazzola che assicura una manutenzione facile e veloce.

È dotata di Motore Direct Impulse, la tecnologia efficiente che gira 100.000 volte al minuto e fornisce una potenza costante, per un’efficace raccolta di polvere e detriti su tutte le superfici. La spazzola anti grovigli, invece, ha a disposizione un nuovo pettine integrato che impedisce che capelli e peli di animali si aggroviglino attorno al rullo durante la fase di pulizia.

L’elettrodomestico è super maneggevole e pesa soli 1,5 kg, quindi sarà facilissimo raggiungere scaffali alti e angoli nascosti. Inoltre le luci LED sulla spazzola garantiscono la massima visibilità, consentendo di rilevare la polvere nascosta. Utilizzarla è un gioco da ragazzi anche grazie al set di accessori adatti ad ogni tipo di pulizia. Con il sistema Quick Park&Go, l’aspirapolvere può essere anche temporaneamente posizionata in modalità verticale senza la necessità di un appoggio.

Oggi la Scopa elettrica senza sacco e senza filo marcata Hoover è in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto mai visto del 46%. Potrete acquistarla a soli 189 euro, risparmiando addirittura 160 euro sul prezzo di listino. Non fatevi scappare una promozione così allettante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.