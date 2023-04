RISPARMIA 130 EURO sulla GoPro HERO9: ULTIMISSIME a disposizione

Finalmente potrai immortalare le tue avventure come mai prima d'ora con questa fantastica action cam.

Parliamo della GoPro HERO9, al momento disponibile a soli 299€, con uno sconto del 30%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrai effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

GoPro HERO9: caratteristiche e funzionalità

La GoPro HERO9 è l’evoluzione perfetta delle action cam, offrendo prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate che ti permetteranno di catturare ogni singolo momento in modo straordinario. Grazie al sensore da 23,6 MP, questa potente action cam è in grado di registrare video in 5K a 30 fps e 4K a 60 fps, garantendo dettagli e nitidezza senza precedenti.

Una delle novità più apprezzate della HERO9 è il display frontale a colori da 1,4 pollici, che permette di controllare facilmente l’inquadratura e le impostazioni durante la registrazione. Inoltre, il display posteriore touch da 2,27 pollici rende semplice e intuitiva la navigazione tra le varie funzioni.

La HERO9 è dotata di stabilizzazione HyperSmooth 3.0, che elimina le vibrazioni e rende i tuoi video fluidi e professionali anche nelle situazioni più estreme. Con TimeWarp 3.0, potrai creare spettacolari video in time-lapse e la funzione Hindsight ti consentirà di catturare i momenti importanti anche se premi il pulsante di registrazione con un leggero ritardo.

Con una durata della batteria migliorata del 30% rispetto al modello precedente, la HERO9 ti permetterà di registrare più a lungo senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 10 metri di profondità senza custodia, potrai utilizzarla in qualsiasi condizione atmosferica e immergerti nelle tue avventure subacquee.

La HERO9 supporta inoltre il live streaming a 1080p, offrendoti la possibilità di condividere in tempo reale le tue esperienze con amici e familiari. La funzione di controllo vocale rende ancora più semplice l’utilizzo della tua GoPro, permettendoti di comandarla a distanza senza dover toccare i tasti.

Ad oggi la GoPro HERO9 è disponibile su Amazon a soli 299€, con uno sconto del 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.