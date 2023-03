RISPARMIA 130 EURO sul Notebook HP convertibile in Tablet: ULTIMI a disposizione

Ad oggi su Amazon il pc convertibile è in offerta speciale con uno sconto eccezionale del 30%

Un pc portatile che diventa tablet (e viceversa) in base alle tue esigenze non è più un sogno, ed oggi è disponibile ad un prezzo davvero conveniente. Parliamo del Notebook convertibile HP, in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 30%.

Potrai acquistare il dispositivo multifunzionale a soli 299 euro, risparmiando addirittura 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in sei comode rate da 50 euro mensili con Cofidis al check-out. La promozione è limitata quindi affrettatevi se volete approfittare di uno sconto così succulento!

Notebook convertibile HP: caratteristiche e funzionalità

Il Notebook convertibile HP può essere convertito da pc portatile a tablet in un attimo, così da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti in qualsiasi occasione.

È dotato di una memoria da 4GB integrata e non espandibile, oltre ad un’unità di archiviazione SSD da 64 GB. Il Dispaly Touch e antiriflesso è da 14 pollici con ampio angolo di visione a 178° e risoluzione Full HD 1920 x 1080p.

Il sistema operativo ChromeOS è progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facilità di utilizzo e velocità in ogni condizione. Ha anche un’autonomia elevatissima che può durare fino a 12 ore e 15 minuti. Ciò permette di utilizzarlo per lavorare a lungo in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

La tastiera in formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm, offre una digitazione confortevole e una produttività elevata. Il design sottile è incredibilmente flessibile e compatto, e permette una visualizzazione straordinaria sia in modalità pc che tablet.

Corri ad ordinare il Notebook convertibile HP: oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 30%, quindi a soli 299 euro compresa spedizione gratuita. Una promozione così non si era mai vista, approfittane il prima possibile!

