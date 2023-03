RISPARMIA 100 EURO sulla Smart tv XIAOMI con telecomando vocale ALEXA

Su Amazon la televisione di ultima generazione è in offerta bomba con uno sconto del 25%

Preparati a trasformare il salotto di casa in un piccolo cinema con questa televisione di ultima generazione che offre una qualità audio e video imbattibile. È la Smart tv Xiaomi F2 da 43 pollici, oggi disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto eccezionale del 25%.

Il dispositivo può essere tuo a soli 299 euro, quindi con un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e puoi effettuare il pagamento anche in sei comode rate mensili a tasso zero da 50 euro con Cofidis al check-out. Un’occasione così conveniente non si era mai vista, ma ha un tempo limitato quindi approfittane il prima possibile.

Smart tv Xiaomi F2: caratteristiche e funzionalità

Xiaomi F2 rientra in una nuova generazione di televisori che, oltre a garantire una qualità elevatissima delle immagini, possono diventare dei veri e propri assistenti casalinghi grazie al telecomando vocale che include Alexa.

Il dispositivo offre una risoluzione 4K Ultra HD con 3840×2160 pixel e tecnologia HDR 10 elevata per mostrare i più piccoli dettagli di tutti i contenuti in ogni ambiente. Il suono non è da meno grazie a due altoparlanti di alta qualità da 12 W che garantiscono effetti audio realistici ed immersivi.

La tv, dotata di 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, sfrutta il sistema operativo Fire TV grazie al quale possono essere utilizzate migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e così via.

La promozione include il telecomando vocale Alexa che permette di cambiare canale, alzare il volume o aprire le app semplicemente con la tua voce. Allo stesso modo è possibile controllare tutti gli altri dispositivi per Casa Intelligente compatibili.

La Smart tv Xiaomi F2 è davvero un gioiellino e ad un prezzo così basso non si era mai vista. Oggi è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto eccezionale del 25%, quindi a soli 299 euro. La promozione è limitata, ti consigliamo di coglierla al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.