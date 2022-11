Riscaldatore elettrico a basso consumo: PREZZO STRACCIATO su Amazon

Sconto del 20% per il riscaldatore elettrico a basso consumo di WayEee su Amazon.

Il periodo invernale è alle porte e fuori inizia a fare parecchio freddo. Per questo il riscaldatore elettrico a basso consumo WayEee è tutto ciò di cui si ha bisogno. Oggi, lo troviamo in offerta su Amazona a soli 47,99€.

Per poter sbloccare lo sconto completo, basta selezionare il coupon presente all’interno della pagina ed aggiungere sucessivamente l’articolo al carrello. Poi, al momento del pagamento finale, lo sconto del 20% sarà applicato automaticamente.

Riscaldare casa, in poco tempo e a basso consumo

Il riscaldatore garantisce un’ottimo calore nelle stanze, oltre che essere a basso consumo. Dotato di parti riscaldati composte in ceramica, molto più efficiente dal punto di vista energetico. Parti riscaldanti molto sicure e anche altrettanto durevoli.

Questo modello a basso consumo è l’alleato perfetto per trascorrere al meglio l’inverno. Un prodotto di ottima qualità e dal design moderno e minimal.

Inoltre, possiede ben tre modalità di controllo. La prima delle quali emana aria fredda, quindi perfetta per il periodo estivo. La seconda, invece, emette calore basso e la terza calore alto. Quindi, con ben tre modalità di controllo, questo riscaldatore è in grado di accompagnarti in ogni stagione dell’anno.

Il riscaldatore elettrico a basso consumo WayEee misura 138x138x230mm, risulta essere anche molto leggero e anche portatile. Può essere spostato ovunque si voglia, sia in ufficio, che nella propria camera da letto. Inoltre, possiede un timer, il quale permette l’accensione o spegnimento in maniera automatica. All’interno del prodotto vi è anche un’impostazione anti-punta e la protezione anti-surriscaldamento. Ovviamente, si consiglia sempre di non toccare lo sportello che si trova davanti alla ventola.

Il potente riscaldatore elettrico a basso consumo WayEee, oggi, si trova in offerta su Amazon a soli 47,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.