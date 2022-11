Riscaldare casa risparmiando: IN OFFERTA la stufetta elettrica a basso consumo

È dotata di 3 modalità di funzionamento ed un termostato che garantisce lo spegnimento automatico quando la temperatura è troppo alta

Riscaldare casa limitando i consumi energetici si può con la scelta dei termoventilatori giusti! Ad oggi è possibile acquistare su Amazon la Stufetta elettrica a basso consumo della INKBIRDPLUS con uno sconto del 15%, quindi a soli 59,49 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile risparmiare ancora di più con un coupon di 5 euro. L’ulteriore sconto viene applicato al checkout ed è valido fino al 20 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Stufetta elettrica INKBIRDPLUS: riscaldamento rapido a basso consumo energetico

Il termoventilatore della INKBIRDPLUS sfrutta l’avanzata tecnologia di riscaldamento ceramico PTC che è in grado di riscaldare rapidamente ogni angolo di casa in soli due secondi. È ideale per l’uso interno e il suo raggio d’azione copre un media uno spazio di massimo 15 – 20 metri quadrati.

È dotata di tre modalità di funzionamento: alto riscaldamento con una potenza di 1500 W, basso riscaldamento con una potenza di 1000 W ed ECO ovvero una modalità ventilatore che la rende utilizzabile anche nel periodo estivo. Grazie ad un telecomando in dotazione e al pannello di controllo è possibile controllare facilmente le impostazioni desiderate, tra cui il timer, la luce (accesa/spenta) e la potenza. Il termostato incorporato, invece, garantisce lo spegnimento automatico quando la temperatura è troppo alta.

Si tratta di una stufetta piccola e compatta (30 cm x 15 cm x 15 cm) che può essere posizionata o riposta in ogni angolo di casa. La rotazione a 90 gradi permette di diffondere uniformemente l’aria calda, mentre la protezione antiribaltamento spegne il riscaldatore in caso di caduta improvvisa, oltre a salvaguardarlo da eventuali lesioni.

Ad oggi la Stufetta elettrica a basso consumo della INKBIRDPLUS è in promozione su Amazon con uno sconto del 15%, quindi a soli 59,49 euro.

