Riscalda e risparmia, con il termoventilatore in PROMOZIONE

Acquista il termoventilatore iDOO, per avere sempre una fonte di calore accanto a te, risparmiando energia e riscaldando in fretta l'ambiente

Il freddo è il tuo nemico più grande? Combattilo con il termoventilatore a basso consumo iDOO, ora in offerta su Amazon, a soli 69,99€. Risparmia ben il 42%, ed acquistalo ora.

Gli efficienti termoventilatori elettrici iDOO presentano un’esclusiva tecnologia di riscaldamento, con una struttura laminare in ceramica PTC per generare calore all’istante. La ventola ad alta velocità offre 1.500 watt di tepore confortevole per tutto l’ambiente ampio (27 m²/300 sq. ft).

Risparmio garantito, calore assicurato, grazie al termoventilatore iDOO

Il radiatore per interni iDOO è dotato di un’esclusiva tecnologia in ceramica PTC energeticamente efficiente, che fa in modo che il 100% dell’elettricità assorbita dal radiatore si trasformi in calore. Impiega appena il 50% dell’energia richiesta dai sistemi tradizionali per produrre lo stesso livello di tepore confortevole, aiutando i proprietari di casa a risparmiare cifre considerevoli all’anno sulle bollette della luce.

Il termoventilatore è, inoltre, dotato di varie funzioni di sicurezza, come l’elemento in ceramica a regolazione automatica, il sensore di protezione dal surriscaldamento, l’interruttore di sicurezza anti-ribaltamento, il materiale ignifugo V-0, la certificazione ETL, il meccanismo anti-odore e il timer a 12h. Nota bene: non toccare la parte interna della bocchetta di areazione.

È possibile scegliere tra riscaldamento ad alta intensità (1.500 W) e a bassa intensità (1.000 W) per riscaldare i mesi invernali. Inoltre, è disponibile una modalità di sola ventilazione, per proiettare un regolare flusso d’aria e donare un senso di rilassamento e di comfort. Questo radiatore per ambienti emette rumori alla stregua di un sussurro (<45 dB), favorendo un sonno ristoratore.

In dotazione, riceverai anche un telecomando e un pannello di controllo, per controllare, anche a distanza, le impostazioni desiderate. Un display a LED nitido consente di osservare l’attuale temperatura della stanza e la modalità, mentre il display digitale fa il conto alla rovescia (30 sec.) per esaurire il calore residuo.

Il termoventilatore è facile da pulire, ed è facile da spostare, grazie al comodo e pratico manico curvo, che consente di sollevarlo e spostarlo da una stanza all’altra, facilmente. Riscalda in maniera veloce il luogo in cui viene posizionato, evitando inutili sprechi di energia.

Acquista subito il termoventilatore iDOO, per un riscaldamento ottimale e a costo (quasi) zero. Affrettati, ed approfitta ora della fantastica offerta Amazon.