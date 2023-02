Riscalda casa in pochi secondi con MENO DI 20 EURO

Finalmente potrai goderti un tepore avvolgente tutte le volte che vuoi limitando anche le spese in bolletta

Non sopporti più il freddo gelido di questi giorni? In attesa della primavera, goditi un tepore avvolgente comodamente seduto sul divano di casa con la Stufetta elettrica a basso consumo marcata PROUS. Ad oggi è in offerta top su Amazon con uno sconto del 22%.

Ciò vuol dire che puoi acquistare il termoventilatore super compatto e potente a soli 19 euro, un prezzo piccolissimo per un dispositivo prezioso che puoi svoltarvi la vita in questo periodo. La spedizione è gratuita e per averlo domani stesso direttamente a casa basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Stufetta elettrica PROUS: calore in tutta casa e pochi consumi in bolletta

La Stufetta elettrica a basso consumo marcata PROUS adotta un elemento riscaldante in ceramica PTC di alta qualità per un tempo di riscaldamento rapido di 3 secondi e una maggiore efficienza.

È possibile scegliere tra due modalità di consumo: quello energetico ottimizzato di 500W per un maggiore risparmio energetico, e quello da 800W per sentire immediatamente un calore confortevole. Il dispositivo può essere ruotato manualmente su e giù di 30 gradi e garantisce un riscaldamento rapido su una vasta area.

È ideale per riscaldare zone giorno come il salotto, lo studio, l’ufficio ma anche la camera da letto e quella dei bambini. La sicurezza è garantita in ogni momento: tutto il materiale è ignifugo, in più il surriscaldamento integrato e la protezione antiribaltamento assicurano che il mini riscaldatore interno si spenga immediatamente in qualsiasi situazione pericolosa.

Il termoventilatore multifunzionale risulta anche elegante, compatto e facili da trasportare: può essere collocato in qualsiasi stanza e riposto senza ingombro quando non è in funzione.

Ad oggi su Amazon la Stufetta elettrica a basso consumo marcata PROUS è in offerta top con uno sconto del 22%: puoi acquistarla a soli 19 euro e riceverla già domani direttamente a casa tua. Non fartela scappare!

