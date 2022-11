Ripulisci l’aria di casa tua, e non solo, con il deumidificatore, in OFFERTA LAMPO

Il deumidificatore che aiuta ad abbassare il livello di umidità e a prevenire la muffa che potrebbe formarsi in alcuni angoli della tua casa

Se hai bisogno di ripulire l’aria degli ambienti circostanti, che sia di casa tua, o del tuo ufficio, il deumidificatore Pro Breeze è l’ideale. Amazon ha creato un’offerta lampo, permettendoti di acquistare il prodotto a soli 135,99€.

Il deumidificatore rimuove fino a 12 litri di acqua al giorno a basso consumo energetico. Ideale per l’umidità, la muffa e l’umidità in case, e scantinati. Il serbatoio dell’acqua da 1,8 litri si spegne automaticamente quando è pieno, con un tubo di drenaggio continuo incluso per un uso a lungo termine e 4 ruote per una facile portabilità tra le stanze.

Distruggi l’umidità e prova le funzioni del deumidificatore Pro Breeze

Lo schermo a LED digitale mostra l’attuale livello di umidità ambientale e consente di controllare 3 modalità di deumidificazione tra cui modalità automatica, continua e sleep. Il sensore di umidità incorporato consente di impostare l’umidità ambiente desiderata tra il 30% e l’80%. Una volta raggiunto questo livello, l’unità si spegne per risparmiare energia. Un timer incorporato consente di programmare l’attivazione o la disattivazione del deumidificatore durante il giorno e la notte.

L’umidità elevata viene messa in diretta correlazione con numerosi problemi respiratori, in particolare nei bambini. Elevati livelli costituiscono terreno fertile per la proliferazione degli acari della polvere che vivono nei mobili, tappeti e biancheria da letto. Gli acari morti sono comunemente causa di problemi respiratori. Ridurre l’umidità contribuisce a prevenire la presenza di allergeni eareoportanti, aiutando a migliorare la qualità dell’aria che tu e la tua famiglia respirate.

La muffa è un problema comune in molte abitazioni e si forma in presenza di scarsa ventilazione, perdite e umidità elevata. Se non viene eliminata, la camera può sviluppare un odore sgradevole e stantio. La muffa nera è la forma più tossica e può rilasciare nell’aria micotossine nocive: essa inizia a crescere a un’umidità del 50%, per cui è vitale controllare il livello di umidità per impedirne la formazione e arrestarne la crescita. Inoltre, potrai utilizzare questo utilissimo deumidificatore anche per asciugare rapidamente gli indumenti.

Prova il deumidificatore Pro Breeze, e risolvi i problemi di umidità e muffa presenti in casa tua, e negli ambienti a te cari. Non lasciarti avvolgere dalla pessima qualità dell’aria, ma purificala e respirala a pieni polmoni. Approfitta subito dell’offerta Amazon.

