Rinnova lo spazio esterno di casa con il Salotto da giardino in MEGA OFFERTA

Il fantastico set è composto da un divano a tre posti, due poltrone e un tavolino in vetro temperato.

È ora di prepararsi all’arrivo della bella stagione e rinnovare il vostro spazio esterno con un tocco di eleganza e comfort. Ad oggi questo favoloso salotto da giardino è disponibile al prezzo stracciato di 255,99€, grazie a uno sconto del 18% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Rimangono pochissimi articoli scontati quindi non c’è tempo da perdere!

Salotto da giardino in super sconto: tutti i componenti del set in offerta

Questo fantastico salotto da giardino, con il codice prodotto B0BW9WJS7W, è composto da un divano a tre posti, due poltrone e un tavolino in vetro temperato.

La struttura è realizzata in solido acciaio verniciato a polvere, resistente alla ruggine e agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata e un design moderno ed elegante. I cuscini di seduta e schienale sono inclusi nel set e sono realizzati in tessuto di alta qualità, resistente all’acqua e allo sbiadimento. Inoltre, le federe sono rimovibili e lavabili per garantire la massima igiene e facilità di manutenzione.

Le dimensioni del divano sono 169x65x72 cm, mentre le poltrone misurano 74x65x72 cm ciascuna. Il tavolino in vetro temperato, perfetto per posizionare bevande e stuzzichini, ha dimensioni di 55x55x36 cm. Grazie a queste caratteristiche, il salotto da giardino si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente esterno, come terrazze, giardini, balconi e patii.

Questo salotto da giardino in offerta a 255,99€, con uno sconto del 18%, rappresenta un affare imperdibile per chi desidera migliorare la qualità del proprio spazio esterno senza spendere una fortuna. Godetevi al meglio la prossima stagione estiva ma ricordate, l’offerta è a tempo limitato: affrettatevi, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.