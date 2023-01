Rimani in FORMA con GUSTO con la FRIGGITRICE ad ARIA

La friggitrice ad aria di grande qualità per fare piatti gustosi senza grassi, per mantenere la tua forma e mangiare bene.

Vuoi rimanere in forma ma non vuoi rinunciare a un gustoso piatto di patatine fritte? O ti scoccia accendere il forno e aspettare i lunghi tempi di cottura? La soluzione in entrambi i casi è usare la favolosa FRIGGITRICE AD ARIA Russel Hobbs, che puoi acquistare subito con ben 24% di sconto al magnifico prezzo di 89,90 euro invece di 119 euro.

Con la FRIGGITRICE AD ARIA Russel Hobbs, grazie alla sua ampia capienza di 5 L potrete preparare piatti gustosi per tutta la famiglia in tempi brevi. La friggitrice, infatti, grazie ai 1650 W e alla temperatura regolabile che va dagli 80 ai 200°C, oltre a permettervi di cucinare deliziose pietanze in modo salutare, senza olio ma col tipico gusto e la croccantezza del fritto, funge anche da piccolo fornetto consentendovi di risparmiare sui costi del forno classico e sui lunghi tempi di cottura.

Inoltre, con questo sensazionale articolo non avrete più bisogno di aspettare i tempi di preriscaldamento per infornare i vostri piatti poiché l’aria si diffonde in modo rapito all’interno del cestello permettendovi un’immediata cottura.

Risparmia sulla bolletta grazie alla friggitrice ad aria Russel Hobbs

Aspetto molto importante poi è che la FRIGGITRICE AD ARIA è dotata di spegnimento automatico, cosicché una volta impostato il tempo potrete dedicarvi ad altri impegni senza il rischio che la vostra ceni si bruci.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Vuoi sperimentare un nuovo modo di cucinare tante ricette con gusto ma in modo salutare? Acquista subito la Friggitrice ad Aria Russel Hobbs a un prezzo più che vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.