Rilassa i tuoi muscoli, con la pistola per massaggio muscolare professionale

La pistola per massaggio muscolare Cotsoco, perfetta per sciogliere la tensione e dare nuova vita ai tuoi muscoli

Prendersi cura del proprio corpo è importante, e soprattutto dei propri muscoli, macchina che ti assiste e ti guida nelle tue attività giornaliere. La pistola di massaggio Cotsoco ti aiuta ad alleviare la rigidità muscolare, ed è in vendita su Amazon. Approfitta del coupon del 5%, ed acquistala a soli 49,99€.

Beneficia anche tu delle funzioni della pistola massaggiante, e migliora la salute del tuo corpo. I dolori muscolari saranno solo un ricordo, e finalmente riuscirai a scioglierti anche dopo un allenamento intenso.

La pistola per massaggio muscolare Cotsoco, l’alleata del benessere dei muscoli

Grazie a questo fantastico dispositivo, puoi diminuire il dolore, aumentare la pressione sanguigna, migliorare la salute generale dei tessuti molli del corpo.

È uno strumento studiato appositamente per rendere i tuoi muscoli più flessibili e meno doloranti. Il calore viene dissipato lungo le aree trattate, donando una sensazione di sollievo immediata.

Con l’avanzata tecnologia di riduzione del rumore, i massaggiatori per collo e schiena non supereranno i 40 dB, ed è come se i tuoi muscoli fossero trattati con un massaggio professionale. L’intensità è regolabile. Ci sono 7 livelli di velocità, fino a 3200 giri/min, che consentono di modificare la pressione e la velocità, secondo le proprie esigenze.

La pistola per massaggio muscolare può trattare il tessuto muscolare fino ad una profondità di 8-12 mm. Inoltre, grazie alla custodia in dotazione, potrai portare sempre con te il tuo massaggiatore. E’ dotata di una batteria al litio, che può funzionare ininterrottamente fino a 12 ore attraverso il motore brushless ad alta coppia.

La pistola è dotata di 12 forme di testine, per mirare a gruppi muscolari specifici per un recupero più rapido, che massaggiano con precisione ogni tessuto muscolare. Acquistala subito ed inizia a godere dei benefici di un massaggio professionale, fatta direttamente a casa tua.

