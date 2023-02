RICARICA WIRELESS qualsiasi tipo di smartphone e auricolari A SOLI 10 EURO!

Dite addio a cavi ingombranti con questo potente dispositivo senza fili antiscivolo e ultrasottile

È ora di dire addio a cavi e fili necessari a caricare i vostri dispositivi elettronici e che ingombrano inevitabilmente la vostra postazione di lavoro o qualsiasi mobile in casa. Basterà utilizzare il Caricabatterie wireless universale marcato POWERIVER, ad oggi ad un prezzo super economico su Amazon a cui applicare un ulteriore coupon di sconto del 10%.

Il dispositivo senza fili compatibile con qualsiasi tipo di smartphone e auricolari wireless è disponibile a soli 10 euro, un prezzo piccolissimo per un gioiellino di cui non potrete più fare a meno. La spedizione è gratuita ed è possibile riceverlo già domani direttamente a casa attivando gratuitamente un abbonamento Amazon Prime.

Addio a cavi ingombranti con il Caricatore wireless universale POWERIVER

Il Caricatore wireless universale marcato POWERIVER è un dispositivo senza fili che assicura una ricarica rapida e potente per quasi tutti i modelli di smartphone e auricolari di ultima generazione.

Garantisce una modalità di ricarica da 7,5 W per iPhone 11, 12 e 13, mentre la modalità 10 W è per gli ultimi Samsung Galaxy. La modalità da 5W è compatibile, invece, per gli altri telefoni che supportano la ricarica wireless come Xiaomi e Huawei.

Il pad è antiscivolo e ultrasottile, così da essere collocato dovunque senza dare ingombro. La struttura stabile consente di caricare comodamente e rapidamente, mentre l’indicatore LED permette di conoscere lo stato di carica. È dotato, in più, di una luce morbida e discreta che è adatta anche all’uso sul comodino in quanto non crea nessun fastidio mentre si dorme.

Il dispositivo è progettato con una porta di ricarica di tipo C e, grazie ad una tecnologia esclusiva multifunzionale intelligente, fornisce il controllo della temperatura, la protezione da sovratensioni, la prevenzione da cortocircuiti e così via.

L’offerta Amazon di oggi è davvero imperdibile: il Caricatore wireless universale marcato POWERIVER è disponibile ad un prezzo super economico a cui applicare un ulteriore coupon di sconto del 10%. Ciò vuol dire che potrete avere a casa vostra il preziosissimo dispositivo a soli 10 euro, cosa aspettate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.