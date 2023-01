Ricarica wireless il tuo smartphone: l’offerta Amazon a MENO DI 20 EURO!

Il caricatore di nuovissima generazione è super comodo e ti farà risparmiare quasi un'ora di tempo per ogni ricarica completa

La vostra scrivania è un groviglio di fili tra caricabatterie di cellulari, pc e tablet? È ora di mettere ordine e fare un po’ di spazio grazie al Caricatore wireless marcato INIU, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 37%.

Potrete acquistare il dispositivo preziosissimo a soli 19,99 euro e vi assicuriamo che, una volta provato, non ne potrete più fare a meno. La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Caricatore wireless: ricarica super rapida al massimo della comodità

Il Caricatore wireless marcato INIU permette di caricare qualsiasi tipologia di smartphone abilitato appoggiandolo semplicemente sulla base in dotazione.

Grazie alla nuovissima tecnologia AirFuel e alla potenza massima da 15W, è possibile risparmiare almeno 45 minuti dal tempo di attesa impiegato da un caricatore tradizionale. Nello specifico è possibile sfruttare 4 modalità di ricarica: un chip ad alta efficienza fornisce una ricarica rapida di 15W per LG, una ricarica rapida di 10W per Samsung Galaxy, una ricarica rapida di 7,5W per iPhone e una ricarica standard di 5W per tutti i dispositivi abilitati wireless charge-enabled devices.

Il caricatore adotta l’ultimo ingresso standard PD 3.0 USB C ed è anche dotato di un cavo di ricarica rapida da USB A a USB C per la ricarica più stabile ed efficace. Inoltre non è necessario rimuovere la custodia del cellulare con uno spessore inferiore a 5 mm: il sistema FOD intelligente rileva automaticamente tutti gli oggetti estranei che interferiscono con la ricarica wireless come magnetici/metallici accessori/carte.

L’utilizzo della base di ricarica è ovviamente super sicuro, grazie al controllo della temperatura in tempo reale per evitare eventuali danni da surriscaldamento, ed in più per la prima volta l’articolo è dotato di un indicatore LED auto adattivo che si attenua al buio per evitare fastidi notturni.

Non fatevi scappare un prodotto così prezioso: ad oggi il Caricatore wireless marcato INIU è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 37%, quindi a poco meno di 20 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.