Ricarica wireless il tuo smartphone con MENO DI 10 EURO!

Questo caricatore di ultima generazione non solo è super potente, ma anche sottile e leggerissimo quindi facile da trasportare ovunque

È ora di dire addio a cavi, fili e alimentatori che ingombrano e creano solo disordine sulla scrivania o in qualsiasi angolo di casa. La vostra postazione di lavoro sarà molto spaziosa e confortevole con il Caricatore wireless marcato Eisreho, ad oggi in offerta top su Amazon con uno sconto del 18%.

Potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 9,85 euro con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, aggiungendo al carrello altri 4 articoli consigliati da Amazon, avrete a disposizione un ulteriore sconto del 5%. L’occasione è super conveniente quindi non perdete tempo e approfittatene subito!

Addio a cavi e alimentatori ingombranti con il Caricatore wireless Eisreho

Il Caricatore wireless marcato Eisreho è compatto e leggerissimo, quindi ideale non solo da tenere a casa ma da portare con sé anche in ufficio, in auto o in vacanza.

Ha una potenza da 15 W ed è dotato di esclusive tecnologie avanzate di protezione della carica multipla, come controllo della temperatura, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione e da sovraccarico. L’indicatore LED del dispositivo aiuta a riconoscere facilmente lo stato di ricarica: la luce blu indica che il telefono è in carica, mentre quella verde indica che la ricarica è terminata. Inoltre la luminosità è morbida e discreta quindi non disturba il sonno se l’apparecchio è posizionato sul comodino accanto al letto.

La compatibilità del prodotto è molto ampia: offre una carica da 15 W per gli iPhone, da 10 W per i Samsung e da 7,5 W per tutti gli altri telefoni abilitati wireless. Inoltre il dispositivo, avendo uno spessore di 6,5 mm, è super sottile e molto leggero quindi facile da mettere in tasca e trasportarlo dovunque.

Non fatevi scappare l’offertona di Amazon: ad oggi il Caricatore wireless marcato Eisreho è disponibile con uno sconto del 18%, quindi a meno di 10 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.