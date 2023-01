Ricarica wireless il tuo cellulare con MENO DI 20 EURO!

Il dispositivo di ultima generazione vi farà risparmiare almeno 45 minuti del normale tempo di attesa di ogni ricarica

Dite addio a cavi e fili ingombranti per ricaricare il vostro cellulare! Adesso basterà questo fantastico Caricatore wireless marcato INIU, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 37%.

Avrete l’accessorio di ultima generazione, e di cui non potrete più fare a meno, a soli 19,99 euro. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Attivando i servizi Prime in maniera totalmente gratuita potrete addirittura averlo a casa domani stesso. L’occasione è davvero imperdibile, approfittatene prima che scada!

Addio a cavi e fili ingombranti con il Caricatore wireless INIU

Finalmente avrete una scrivania ordinata senza fili né cavi ingombranti con questo Caricatore wireless marcato INIU.

Un chip ad alta efficienza fornisce una ricarica rapida che vi farà risparmiare almeno 45 minuti del normale tempo di attesa. Nello specifico il dispositivo fornire una ricarica rapida di 15W per LG, di 10W per Samsung Galaxy, di 7,5W per iPhone e una ricarica standard di 5W per tutti i dispositivi abilitati wireless charge-enabled devices.

È dotato di un indicatore auto adattativo intelligente che si illumina di giorno per un’indicazione evidente e si attenua al buio per non arrecare disturbo durante il sonno. Inoltre controlla la temperatura in tempo reale in modo intelligente e silenzioso tramite NTC Temp°Guard, per proteggere la batteria del cellulare da danni da surriscaldamento.

Il caricatore adotta l’ultimo standard PD 3.0 USB C ed è anche dotato di un cavo di ricarica rapida da USB A a USB C per una ricarica più stabile ed efficace. Ricaricare il cellulare sarà più semplice che mai: basterà appoggiare il telefono sulla base senza neanche rimuovere la custodia in quanto il sistema FOD intelligente rileva automaticamente tutti gli oggetti estranei che interferiscono con la ricarica.

Ad oggi il fantastico Caricatore wireless marcato INIU è in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 37%, quindi a meno di 20 euro. Il prezzo è davvero stracciato, approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.