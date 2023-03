Ricarica WIRELESS il cellulare: oggi DOPPIO SCONTO sul caricatore TOP DI GAMMA

L'offerta pazzesca di Amazon è valida ancora per pochissimo, coglila al volo!

È ora di dire addio a cavi e fili inutili che ingombrano la scrivania! Per avere una postazione di lavoro più ordinata e spaziosa prova il Caricatore wireless marcato INIU, oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto bomba del 33%.

Il dispositivo che ti svolterà la vita è disponibile a soli 18 euro, anziché 27 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo all’ordine, puoi accedere ad un ulteriore coupon di sconto del 30%: la promozione aggiuntiva è valida fino al 13 marzo salvo esaurimento coupon disponibili. Insomma, hai pochissimi giorni a disposizione per acquistare il caricatore ad un prezzo stracciato quindi approfittane il prima possibile!

Caricatore wireless INIU: ricarica veloce e massima comodità

Il Caricatore wireless marcato INIU è compatibile con una vastissima gamma di cellulari: iPhone 14/13/12/11 Pro/SE/X/XR, Samsung Galaxy S22 e S21,ultimi dispositivi Xiaomi ed LG.

È dotato di una potenza massima di 15W: in questo modo sarà possibile caricare l’iPhone 14 in sole 3 ore e 39min o il Samsung S22 in 3 ore e 34min, risparmiando quindi fino a 45 minuti rispetto agli altri caricatori da 10W.La modalità di utilizzo è semplicissima grazie all’indicatore LED auto adattivo che si illumina di giorno per un’indicazione evidente e si attenua al buio per creare il minimo disturbo durante la notte.

Durante la carica non è necessario rimuovere la custodia del cellulare con uno spessore inferiore a 5mm. In più il suo sistema FOD intelligente rileva automaticamente tutti gli oggetti estranei che interferiscono con la ricarica wireless come magnetici/metallici accessori/carte.

Il design ergonomico e la regolazione flessibile della visualizzazione offre un’angolazione ed un’altezza perfetta per usare il telefono anche mentre è in carica, alleviando contemporaneamente l’affaticamento di collo e schiena.

Il Caricatore wireless marcato INIU, quindi, è l’accessorio perfetto da tenere sempre a portata di mano sia a lavoro che a casa. Oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto bomba del 33%, quindi a soli 18 euro. Gli articolo stanno andando a ruba, approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.