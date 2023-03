Ricarica CONTEMPORANEAMENTE cellulare, cuffie e smartwatch: bastano 20 EURO!

Il Power Bank potentissimo INIU è in offerta bomba su Amazon con uno sconto del 51%

Finalmente potrai rimanere tutto il giorno fuori casa senza paura di ritrovarti con il cellulare scarico grazie al Power Bank potentissimo marcato INIU, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 51%.

Potrai acquistare il dispositivo utilissimo a soli 20 euro, anziché 42 euro, quindi meno della metà del prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti. In più, se vuoi averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Rimangono pochissimi pezzi a disposizione, approfittane subito!

Mai più senza energia con il Power Bank INIU in super offerta

Con il Power Bank marcato INIU avrai la giusta dose di energia per qualsiasi dispositivo elettronico in ogni momento della giornata.

Ha una potenza di 10000mA: si carica al 100% in sole 3 ore e carica fino al 60% tutti i dispositivi in soli 30 minuti. Ciò vuol dire che può fornire 2.3 cariche al nuovo iPhone 12, 2.1 cariche a Galaxy S10, 1.5 cariche a iPad Mini o 12.5 cariche a AirPods Pro.

Supporta tutti i protocolli di ricarica rapida tradizionali e funziona non solo con tutti i telefoni e i tablet, ma anche con i dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, fitness tracker, smartwatch e così via. In più, a differenza degli altri caricabatterie, ha una porta USB-C In & Out per adattarsi perfettamente ai nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo.

Il caricatore ultra potente è leggero, sottile e piccolissimo quindi puoi metterlo facilmente in qualsiasi tasca o borsa per averlo sempre a portata di mano. Inoltre può ricaricare tre dispositivi contemporaneamente, quindi permette di condividere l’energia a disposizione con amici o parenti.

Ad oggi il Power Bank potentissimo marcato INIU è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 51%: potrà essere tuo a soli 20 euro con spedizione gratuita inclusa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.