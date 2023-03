Ricarica comodamente fino a 3 dispositivi con il Caricatore Wireless 3 in 1 in PROMOZIONE

Caricatore Wireless 3 in 1 per ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea, ora a super prezzo su Amazon.

Il Caricatore Wireless 3 in 1 è sicuramente una soluzione pratica per chi possiede diversi dispositivi Apple e desidera caricarli contemporaneamente in modo comodo e veloce.

Puoi temporaneamente acquistarlo scontato del 17% su Amazon!

Una comodità di ricarica mai vista con il Caricatore Wireless 3 in 1

Questo accessorio è dotato di tre aree di ricarica separate, progettate per adattarsi alle esigenze di iPhone, Airpods e Apple Watch.

Inoltre, grazie alla tecnologia wireless Qi, non sarà necessario collegare i dispositivi al caricatore tramite cavi: basterà posizionarli sulla base per avviare la ricarica.

Il fatto che questo caricatore sia in grado di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente lo rende una scelta conveniente e intelligente, soprattutto se hai bisogno di mantenere i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso.

Inoltre, il design elegante e minimalista lo rende un accessorio adatto ad ogni ambiente.

Può caricare i dispositivi dotati di custodia protettiva con uno spessore massimo di 5 mm.

La base può essere regolata da 0° a 90°, permettendoti di utilizzarla anche come supporto per il tuo smartphone, sia verticale che orizzontale.

Il prodotto include non solo il Caricatore Wireless 3 in 1, ma anche un adattatore QC3.0, un cavo di ricarica USB di tipo C e un manuale delle istruzioni per l’utente.

Se hai domande o dubbi relativi al prodotto, non esitare a contattare il supporto dell’azienda madre attraverso Amazon, che sarà sempre disponibile ad assisterti per qualunque evenienza.

In definitiva, il Caricatore Wireless 3 in 1 è il prodotto ideale per mantenere l’ordine sulla tua scrivania e ricaricare tutti i tuoi dispositivi in una volta sola.

Acquistalo oggi per usufruire dell’imperdibile sconto del 17% offerto da Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.