Riattiva la tua pelle con il detergente viso naturale

Babor Cleansing ha creato ed ideato il detergente viso, con formula vegana, perfetto per riaccendere e rivitalizzare la tua pelle

Hai bisogno di dare nuova vita alla tua pelle? La senti spenta e la vedi poco lucida e vivace? Scegli Babor Cleansing, e il detergente viso Phytoactive Riattivante per pelli stanche. Lo trovi ora, in offerta su Amazon, a soli 20,01€.

Detergente per il viso per pelli stanche, secche e stressate. Lascia la pelle profondamente pulita e fresca come una rosa, senza residui grassi o appicicosi, grazie alla formula vegana.

Prenditi cura della tua pelle e ravvivala con il detergente viso Babor Cleansing

Il detergente viso Babor Cleansing contiene un estratto di erbe rivitalizzante con fiori di mandorlo dolce, caffè verde, gingko biloba, estratto di agrimonia e acqua di mela. Esclusivamente per la pulizia del viso a 2 fasi, in combinazione con Hy-Öl per una pulizia delicata e profonda del viso.

Ingredienti naturali e delicati, che si prendono cura della tua pelle e la aiutano a riprendere vita. Ogni mattina e sera, applica 4 dosi di Hy-Öl prima sulle mani, poi sul viso asciutto. Aggiungi 2 dosi di Phytoactive Facial Cleanser e unisci con Hy-Öl. Forma una schiuma con i polpastrelli umidi e risciacqua abbondantemente. Questa diventerà la tua skin care routine preferita.

Anche la pelle più esigente è presa in considerazione: Phytoactive Reactivating idrata e rivitalizza la pelle che ha bisogno di rigenerarsi, per un colorito roseo e fresco. Nutre la pelle e le fornisce principi attivi vitalizzanti come i fiori di mandorlo dolce, il caffè verde, l’estratto di gingko e agrimonia e l’acqua di mela. Per una pelle libera dai pori che non solo si sente, ma si vede.

Scegli il benessere per la tua pelle, e prenditi cura del tuo viso, donandogli luce e vitalità, grazie al detergente viso Babor Cleansing che, s eunito anche agli altri prodotti della linea, donerà nuova vita alla tua pelle. Acquistalo ora su Amazon, e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.