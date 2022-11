Respira meglio in casa con l’Umidificatore d’aria Philips SUPER SCONTATO AL 31%

Il dispositivo rende l'aria domestica più pulita e salutare rilasciando il 99% in meno di batteri rispetto agli umidificatori standard

Con l’uso prolungato dei termosifoni l’aria degli ambienti domestici tende ad essere secca, poco salutare e particolarmente fastidiosa. La soluzione a questo problema c’è grazie all’Umidificatore d’aria marcato Philips che, in occasione della settimana del Black Friday, su Amazon è in offerta speciale con uno sconto bomba del 31%.

Ancora per pochissimi giorni il prezioso elettrodomestico è acquistabile a 109,99 euro, con un risparmio di 50 euro dal prezzo di base. È possibile pagarlo anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out ed, inoltre, con l’acquisto del prodotto si ha accesso ad una promozione speciale con la quale si può attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi ed ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Respirare meglio con l’Umidificatore d’aria Philips

L’Umidificatore d’aria Philips è lo strumento perfetto per garantire un’umidità ideale nell’ambiente domestico rendendo l’aria più pulita e confortevole. La tecnologia NanoCloud del dispositivo utilizza l’evaporazione naturale per emettere vapore acqueo puro: ciò consente di umidificare l’aria rilasciando il 99% in meno di batteri rispetto agli umidificatori ultrasonici standard.

Con un’emissione fino a 300 ml/h, umidifica efficacemente qualsiasi stanza fino a 45 metri quadrati. Un diffusore a 360 gradi distribuisce l’aria umidificata in modo uniforme in tutta la stanza e il vapore ultrafine generato dalla tecnologia NanoCloud non permette la saturazione eccessiva.

Il dispositivo è dotato di un sensore di umidità intelligente che monitora l’aria ed esegue la regolazione automatica per mantenere l’umidità al livello desiderato: 40%, 50% o 60%. Un indicatore del livello dell’acqua, invece, segnala quando è necessario riempire il serbatoio e l’umidificatore si spegne automaticamente quando l’acqua si esaurisce. È possibile utilizzare il prodotto anche durante la notte grazie alla modalità Sleep che riduce al minimo i livelli di rumore per lavorare in modo silenzioso ed efficiente.

In occasione del Black Friday, l’Umidificatore d’aria marcato Philips è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 31%. La promozione è valida ancora per pochissimi giorni, non fatevela sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.