RESPIRA BENE con il purificatore d’aria e umidificatore Levoit

Respira bene in casa tua con il purificatore d'aria e umidificatore Levoit

Spesso le allergie nascono proprio dall’ambiente domestico e dall’aria che respiriamo in casa. Per evitare tutto questo devi dotarti degli strumenti giusti. Uno di questi è il purificatore d’aria e umidificatore Levoit. Con questo sarai in grado di respirare aria controllata priva di germi, allergeni e soprattutto con una percentuale di umidità ottimale per la salute. Puoi acquistare questo dispositivo adesso su Amazon ad un prezzo speciale.

Respira bene in casa tua con il purificatore d’aria e umidificatore Levoit

Un dispositivo davvero completo quello progettato dal marchio Levoit. Difatti questo da un lato è un purificatore d’aria ma al tempo stesso è anche un umidificatore.

Questo dispositivo sfrutta la tecnologia Vortexair per creare un flusso d’aria forte. Difatti è in grado di cambiare completamente l’aria di una stanza grande ben 40 metri quadri ogni 30 minuti di utilizzo. Se la camera è più piccola, per esempio 20 metri quadri il tempo si dimezza ulteriormente. Un’efficienza davvero pazzesca. Adatto per le stanze fumatori, camere da letto, cucina ma anche interi appartamenti.

Il filtro a tre strati, di cui il purificatore d’aria e umidificatore Levoit è dotato, riesce a rimuovere il 99,97% deglii allergeni come acari, polvere, peli di animali, pollini, muffe, fumo e odori. Peerfetto se in casa ci sono soggetti asmatici o allergici o fumatori.

Il prodotto arriva a casa tua dotato di ben 4 filtri: 1 filtro originale e 3 filtri personalizzati a seconda delle diverse esigenze. Inoltre è un prodotto estremamente silenzioso grazie alla tecnologia QuietKEAP. I livelli di rumore sono di 24dB quando viene impostata la Modalità Sonno, perciò può essere usato anche durante la notte mentre dormi perché non ne sarai minimamente disturbato anzi dormirai molto meglio proprio perché starai respirando aria sana.

Facilissimo e intuitivo da usare e anche molto bello da vedere, cosa aspetti acquista ora su Amazon il purificatore d’aria e umidificatore Levoit ad un prezzo speciale che sarà un investimento sulla salute tua e dei tuoi cari.

