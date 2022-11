Respira aria pulita con il purificatore d’aria Philips, ora ad un PREZZO SPECIALE su Amazon

Se vuoi iniziare a respirare aria pulita a casa tua acquista ora su Amazon il purificatore d'aria Philips. Sarà tuo ad un prezzo speciale.

Sembrerà assurdo ma l’inquinamento non riguarda sono l’ambiente esterno, l’inquinamento è presente anche all’interno delle nostre abitazioni. Se vuoi iniziare a respirare aria pulita a casa tua acquista ora su Amazon il purificatore d’aria targato Philips. Sarà tuo ad un prezzo speciale grazie allo sconto del 19%.

Il purificatore d’aria Serie 800 della Philips è stato progettato per rimuovere il 99, 5% di particelle inquinanti e il 99.9% di batteri e virus restituendoti aria salubre.

Migliora la qualità dell’aria che respiri a casa tua con il purificatore d’aria Serie 800 Philips

Si tratta di un sistema di purificazione automatico dotato di un sensore intelligente. Questo ha lo scopo di tenere sempre sotto controllo la qualità dell’aria che respiri. Il purificatore d’aria Philips dispone di un pre-filtro, di un filtro HEPA per particelle inquinanti e allergeni e di un filtro a carboni attivi per gas nocivi e cattivi odori. Grazie a questo sistema di filtraggio multiplo il dispositivo lavora su più livelli garantendoti aria sana e pulita.

Estremamente compatto ed efficiente riesce a ripulire l’aria di una camera di 20 metri quadrati in meno di 16 minuti. Se ne consiglia l’impiego in ambienti dalla superficie non più grande di 49 metri quadrati.

La semplicità del suo utilizzo è dovuta in gran parte alle diverse modalità automatiche di cui dispone. C’è la modalità turbo che velocizza il processo di pulitura. E poi la modalità notturna che permette di pulire l’aria anche mentre stai dormendo. Non sarai minimamente disturbato dal dispositivo che attenua le luci del display e funziona alla rumorosità minima.

Il purificatore d’aria Philips rimuove efficacemente il 99.5% delle particelle fino a 0.003 micron di grandezza e il 99.9% di batteri e virus.

Proteggiti dall’inquinamento domestico, dalle particelle ultrasottili, dai pollini, dalla polvere e dai peli di animali. Acquista ora su Amazon il purificatore d’aria Philips e inizia a respirare aria pulita a casa tua.

