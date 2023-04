Rendi la tua casa più smart, con Echo Show 15: SOLO PER OGGI lo trovi SCONTATO DEL 17%, su Amazon!

La tua casa non sarà più la stessa dopo Echo Show 15, il dispositivo smart, ora in offerta su Amazon.

Ottimizza l’organizzazione della tua casa, e rendila più smart, grazie ad Echo Show 15. Non ne potrai più fare a meno, soprattutto dopo averlo acquistato con il 17% di sconto su Amazon. Ma fai attenzione, perché l’offerta dura solo per oggi. Ordinalo ora a soli 239,99€.

Questo sconto imbattibile non ti basta? Sappi che Amazon ti offre la possibilità di pagare anche a rate mensili il prodotto, così da avere ancora un ulteriore vantaggio.

Organizza e personalizza la tua casa con Echo Show 15: tu comandi, e lui esegue

Echo Show 15, tra tutte le sue funzioni, ha anche Fire Tv integrata. Grazie a questo dispositivo, puoi riprodurre in streaming centinaia di migliaia di film ed episodi di serie TV, e guardare i tuoi contenuti preferiti con i tuoi abbonamenti. Ma Echo Show non è solo intrattenimento, ma anche affidabilità e sicurezza. È realizzato con vari elementi per il controllo della privacy, e puoi spegnere i microfoni, oppure coprire la telecamera con l’apposito copri-telecamera integrato.

Sarà il tuo assistente personale preferito, perché potrai utilizzare i widget personalizzabili, come calendari, note e liste di cose da fare, per organizzare al meglio la tua giornata. Lo schermo intelligente da 15,6’’, in qualità Full HD, è l’ideale per sfogliare i tuoi ricordi, e con la funzione Cornice fotografica, puoi usare il tuo dispositivo per visualizzare le tue foto da Amazon Photos. Crea i profili per tutti i membri della famiglia, cosicché ognuno abbia il suo Visual ID e ID vocale per farsi riconoscere da Alexa. Oltre ad essere ultra efficiente, Echo Show 15 è anche eco-friendly, ad iniziare dai materiali con cui è prodotto: il 35% della plastica impiegata è riciclata post-consumo, e il 99% dell’alluminio impiegato è alluminio pressofuso riciclato. Inoltre, per ridurre il consumo di energia, il dispositivo entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando non è in funzione.

Se non vuoi perdere la possibilità di risparmio prima ancora di acquistarlo e anche dopo averlo acquistato e testato, ordina subito il tuo Echo Show 15. Approfitta del 17% di sconto, e trasforma la tua casa in un luogo pieno di intelligenza artificiale, che semplificherà ogni minima azione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.