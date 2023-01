RELAX TOTALE con le candele Yankee Candle, in SUPER SCONTO su Amazon

Fatti avvolgere completamente dalle fragranze di Yankee Candle. Puoi acquistare su Amazon la candela ai fiori di ciliegio con lo sconto del 39%.

Luce soffusa, un divano comodo, il silenzio e una fantastica fragranza da cui farti inebriare e avvolgere. Uno scenario fantastico soprattutto se hai trascorso una giornata pesante. Per il tuo benessere vogliamo consigliarti qualcosa che può davvero fare la differenza, stiamo parlando delle candele profumate Yankee Candle. Queste ti porteranno letteralmente in un’altra dimensione. Oggi in particolare ti proponiamo una candela ai fiori di ciliegio che trovi in super sconto su Amazon.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon del 39% pagherai questa candela profumata in giara grande che ha una durata fino a 150 ore solamente 19,99 euro. Risparmi ben 12 euro da prezzo di partenza.

Yankee Candle ai fiori di ciliegio per un relax assoluto

Un incantevole abbraccio di fiori di ciliegio freschi e primaverili che profumerà ogni stanza regalandoti un’atmosfera unica. Gli ingredienti e in particolare la cera scelti da Yankee Candle sono di altissima qualità e garantiscono un aroma costante che riempirà tutta la stanza.

La durata della candela va da 110 a 150 ore di piacevole profumazione. Ogni candela grande è inserita nella classica giara di vetro con coperchio che è utilissimo per preservare e contenere la fragranza. In questo modo puoi usare la candela poi spegnerla, richiuderla e successivamente goderne come se fosse stata appena aperta. Gli stoppini sono in cotone 100% e non presentano alcuna traccia di piombo. Inoltre questi sono raddrizzati e ben centrati per garantire una combustione uniforme della candela e quindi una diffusione omogenea e continua della fragranza.

Fatti avvolgere completamente dalle fragranze uniche di Yankee Candle. Puoi acquistare su Amazon la candela profumata ai fiori di ciliegio e tante altre con lo sconto del 39%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.