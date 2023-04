Registra ciò che ti circonda con la Dash Cam per Auto in PROMOZIONE

Dash Cam per Auto è un dispositivo indispensabile per tutti gli automobilistici, perché ha valore di prova in caso di controversie.

Se desideri proteggerti in modo efficace in caso di incidenti stradali, dove può essere difficile stabilire chi è responsabile, una Dash Cam per Auto è l’accessorio che fa al caso tuo.

Proteggiti dai sinistri stradali con la Dash Cam per Auto

La Dash Cam per Auto in questione offre un’eccellente risoluzione video di 1080p a 30fps, assicurando immagini nitide e dettagliate anche quando si viaggia ad alta velocità.

L’ampio display da 3″ ti consente di visualizzare chiaramente i momenti registrati, facilitando il controllo delle riprese.

Uno degli aspetti più importanti di questa Dash Cam è il grandangolo di 170°, che ti offre una visione completa dell’ambiente circostante, eliminando le zone cieche e aumentando la sicurezza.

Inoltre, grazie alla funzione di apertura dell’obiettivo e alla tecnologia WDR, la qualità delle immagini notturne viene migliorata, garantendo una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il pratico schermo LCD da 3″ permette non solo di osservare le riprese in tempo reale, ma anche di visualizzare chiaramente ogni dettaglio della registrazione, rendendo più semplice la gestione delle immagini.

La Dash Cam è dotata di un sensore G che, in caso di impatto, interrompe automaticamente la registrazione video e salva il file in una cartella di emergenza, prevenendo così la sovrascrittura accidentale dei dati importanti.

È possibile utilizzare la dash cam anche per agevolare le manovre di parcheggio, fornendo una visuale posteriore chiara e precisa.

Se desideri che la dash cam rimanga attiva 24 ore su 24, ti servirà un kit di cablaggio con interfaccia mini USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.