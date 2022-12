Regalo PERFETTO per futuri TikTokers, una vera svolta

Segui i trend producendo TikTok di altissimo livello con la Ring Light, oggi in super offerta su Amazon anche nella sua versione “selfie”.

Segui i trend producendo TikTok di altissimo livello grazie allo strumento definitivo: nel tuo repertorio non può mancare la Ring Light, oggi in super offerta su Amazon anche nella sua versione “selfie” per smartphone. Scopri di più.

È il social network più remunerativo del momento, nonché quello più popolato: TikTok ha lanciato nel mondo un proprio modo di essere e di vivere l’intrattenimento, condensando la comunicazione in pochi (ma preziosi) secondi di attività fra balli, monologhi, montaggi audio e video e ovviamente trend che diventano immediatamente virali. Se anche tu adori TikTok e, soprattutto, adori produrre dei TikTok che siano di qualità, non può mancarti lo strumento perfetto: la ring light.

La ring light è una luce intensa con 3 modalità (neutro, bianco freddo e bianco caldo) che donerà ai tuoi video un aspetto del tutto diverso. Accendendo la Ring Light e gestendola attraverso il telecomandino in dotazione, potrai scegliere fra 10 intensità luminose e girare TikTok perfetti per la piattaforma che daranno risalto al tuo viso, all’ambiente, e ad ogni minimo particolare.

Ring Light fissa con staffa o portatile per smartphone? Scegli tu!

La Ring Light con staffa triangolare è fra le più desiderate per registrare TikTok indoor, ma quando ti trovi in viaggio o sei in giro per la città e la voglia “creativa” si fa spazio in te, puoi sempre utilizzare una Selfie Ring Light con 3 livelli di luminosità che si applica direttamente sullo schermo del tuo smartphone. Comoda, leggerissima, un vero e proprio salva “qualità” per i tuoi video.

Cosa aspetti? Acquista la Ring Light con staffa triangolare per soli 35.99€ grazie allo sconto del 9% e al coupon flaggabile per avere un ulteriore 10%, per un totale del 19% di sconto. Oppure, se preferisci, acquista la selfie ring light portatile per averla sempre con te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.