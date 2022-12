REGALO LAST MINUTE TOP con il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti in SUPER SCONTO

Il dispositivo multifunzionale rende brillante qualsiasi superficie casalinga!

Casa sempre pulita senza nessun sforzo con il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Xiaomi, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 34%.

Il prodotto è acquistabile a soli 199,05 euro, quindi con un risparmio di 100 euro dal prezzo di base. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. La consegna è garantita entro Natale, quindi è possibile sfruttare la promozione come idea regalo last minute di sicuro super apprezzata sia da parenti che da amici!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Xiaomi: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Xiaomi è l’alleato perfetto per ottenere una pulizia perfetta su tutte le superfici casalinghe.

È dotato di combinazione aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 quindi aspira la polvere fluttuante e rimuove le macchie ostinate in una sola mossa. Ha a disposizione diverse modalità di aspirazione e lavaggio così da pulire casa in modo efficiente e preciso. Inoltre, sfruttando 3 impostazioni del livello dell’acqua, il robot eroga la giusta quantità di liquido mantenendo il panno adeguatamente umido.

Il dispositivo segue un movimento ripetitivo da sinistra a destra secondo uno schema a forma di Y. In più, grazie all’ausilio della navigazione laser LDS e dell’algoritmo SLAM, è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione.

Per gestire in maniera ottimale l’elettrodomestico, basterà scaricare l’app Xiaomi Home così da personalizzare ogni esigenza di pulizia scegliendo tra le diverse modalità di lavaggio e controllando il robot mentre è in azione anche da remoto.

Approfittate della super offerta Amazon per fare un regalo di Natale efficiente e utilissimo! Ad oggi il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Xiaomi è acquistabile con uno sconto pazzesco del 34%, quindi a soli 199,05 euro, con pagamento rateizzabile e spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.