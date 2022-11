Regalati un dolce relax, con lo Smartbox di coppia in SCONTO

Gli Smartbox di coppia sono dei cofanetti regalo che ti permettono di vivere esperienze uniche con prezzi contenuti

Sei stanco dei soliti regali materiali? Amazon ha creato un’offerta dedicata agli Smartbox. Cogli al volo l’occasione, e concediti una fuga romantica con il tuo partner, con lo Smartbox di coppia al prezzo di 149,91€.

Il cofanetto relax in questione ti offre 3 giorni da sogno, con due notti e colazione per due persone incluse. Inoltre, sei tu a poter scegliere la meta che più ti piace, tra ben 800 soggiorni. Acquista ora e vivi la tua esperienza al momento giusto. I cofanetti regalo Smartbox offrono libertà e flessibilità, grazie alla loro validità, fino a 3 anni e 3 mesi.

Un weekend da sogno ad un prezzo da urlo: gli smartbox di coppia per un regalo perfetto

Con il cofanetto relax Smartbox, avrai una vasta scelta tra agriturismi, hotel a 3 o 4 stelle, B&B di charme. A tua disposizione, ci sarà una guida cartacea con selezione di attività, hotel, ristoranti, o trattamenti benessere. Avrai l’assegno regalo, senza indicazione di prezzo, che consente al beneficiario di prenotare e usufruire del servizio selezionato. Non ti pentirai nemmeno per un secondo di aver scelto questi fantastici cofanetti come regalo, anziché i classici pensierini natalizi che finiscono abbandonati in fondo al cassetto.

A natale, non regalare il solito triste maglioncino al tuo partner, ma concedetevi insieme un po’ di sano e meritato relax, approfittando dell’offerta Amazon. I cofanetti Smartbox sono un’esperienza tutta da vivere. Potrete soggiornare in posti suggestivi e regalarvi un’esperienza che non può essere contenuta in un semplice pacco regalo. Gli Smartbox di coppia sono un qualcosa che va assaporato, respirato, vissuto. Corri ad approfittare dello sconto. Puoi acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

