RIBASSO ASSURDO per Smartphone con TRIPLA fotocamera su AMAZON

Sogni di cambiare smartphone o di passare a uno più potente... ma non vuoi spendere molto? Ecco la soluzione a meno di 200€: REALME 9 5G.

Sogni di cambiare smartphone o di passare a uno più potente… ma non vuoi spendere molto? Ecco la soluzione a meno di 200€: REALME 9 5G è il telefono super performante con processore mega potente a tua disposizione su Amazon.

Nessuno può ormai più fare a meno dello smartphone, ma il periodo storico particolare, i rincari delle bollette e dei consumi e in generale lo stile di vita ci portano a preferire il risparmio. Il problema si verifica quando il risparmio cozza contro la qualità, che per chiunque è imprescindibile: lo smartphone deve funzionare bene, essere veloce, con un buon processore, e magari fare anche delle foto incredibili. Si può avere tutto questo per meno di 200€? La risposta è sì, grazie a REALME 9 5G – lo smartphone di nuova generazione che ti permette di non rinunciare a nulla… senza spendere una fortuna!

Realme9 5G ha un processore incredibilmente veloce che lo rende performante in maniera assurda: Snapdragon 695 con 5G e display ultra fluido a 120Hz per godere di video, film, musica, videogiochi e tanto altro senza alcun intoppo.

Ecco la particolarità: tripla fotocamera con AI

Cosa si fa oggi maggiormente con un telefono? Semplice: fotografare! Per questo Realme9 ha una tripla fotocamera da 50MP con intelligenza artificiale incorporata e una RAM dinamica da 7GB per risultati eccellenti. La batteria da 5000mAh ha un’ottima durata ed è progettata per fornire ricariche rapide e un’autonomia estesa. Il display da 6,6 Pollici presenta un rapporto schermo-corpo pari al 90,8%, in grado di favorire l’esperienza visiva, inoltre la frequenza di aggiornamento da 120 Hz e la frequenza di campionamento del tocco da 240 Hz rendono ogni gesto fluido.

Solo 199,99€ grazie al 23% di sconto applicato da Amazon, che porta questo smartphone validissimo a un tracollo dal prezzo originale di 260€. Non aspettare oltre e acquistalo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.