Uno smartphone ECONOMICO con tripla fotocamera da 50MP: scopri REALME

Scopri le speciali caratteristiche dello smartphone economico Realme Narzo con tripla fotocamera, oggi in sconto e a meno di 130€ su Amazon.

Solo 129€ per uno smartphone con prestazioni eccellenti, display FULL HD e tripla fotocamera da 50MP: Realme Narzo 50A è il telefono per chi desidera tutto, a poco prezzo!

Un corpo sottile ma robusto, sblocco digitale laterale, un super comparto fotografico e una potenza incredibile della batteria: questi sono solo alcuni degli elementi che ti faranno innamorare perdutamente dello smartphone Realme Narzo 50A, economico grazie allo sconto del 24% applicato da Amazon che fa crollare il suo prezzo da 170€ a 129.99€. Uno dei suoi maggiori punti di forza è lo slot di memoria espandibile fino a 1TB: 3 schede e a una memoria esterna da 1 TB, il telefono offre un’esperienza di archiviazione oltre l’inimmaginabile.

Difficilmente si può credere che un telefono di appena 8,1 mm di spessore nasconda una batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi, sia mentre guardi video.

Sblocco laterale rapido tramite impronta digitale e modalità ultra risparmio

Basta toccare il lato del telefono con il dito per sbloccarlo in modo rapido e sicuro. Inoltre, quando la batteria del telefono è quasi scarica, nessun problema: anche con solo il 5% di batteria rimanente, basta attivare la modalità Ultra risparmio e potrai continuare a utilizzare il telefono. Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai a svelare ogni singola mossa dell’avversario di gioco, valutare rapidamente la situazione e sferrare in fretta il tuo colpo. Il nuovissimo processore Unisoc T612 vanta prestazioni eccezionali con un punteggio di benchmark AnTuTu pari a 214,150, per un’esperienza di gioco stabile e fluida.

Con le sue triple fotocamere, lo spessore sottile e il colore bellissimo flash blue o flash black, acquista lo smartphone Realme Narzo 50A per sole 129.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.