Ready to Glow: l’home green che ci piace

Vuoi dare un tocco di verde alla tua casa, anche se non hai la possibilità di avere un vero spazio green? Fallo con i bonsai Cultivea

Rendi la tua casa un piccolo giardino accogliente per i bonsai Cultivea. Ordina su Amazon il kit, e divertiti a vedere crescere il tuo alberello. Il prezzo, che già di per sé è vantaggioso (soli 19,90€) può essere ancora più cheap, grazie all’acquisto di più prodotti. Più acquisti, e più risparmi.

Inoltre, con l’opzione risparmia con usato, puoi risparmiare ancora di più, con un prodotto che è comunque di qualità, come se fosse nuovo.

Si raccoglie ciò che si semina, e tu raccoglierai bonsai Cultivea

Sono il simbolo dello zen, del relax, della pace interiore. Sono gli alberelli più ricercati e più alla moda di tutti i tempi. Da tenere in casa come complemento d’arredo, danno quel tocco in più alla tua abitazione, un tocco green.

Nel kit Cultivea sono quindi presenti terriccio, semi, bustine di propagazione, marcatori, forbici e vasi biodegradabili. Tutto il necessario per metterti alla prova e testare le tue abilità di pollice verde.

Porterai un tocco di colore in casa tua, anche se vivi in un appartamento e non hai la possibilità di avere un giardino di tua proprietà fuori casa. Sarà il verde a venire da te.

E con l’opzione più acquisti più risparmi, puoi prendere in considerazione l’idea di regalare questi fantastici semini anche ai tuoi cari. Sarà un regalo sicuramente apprezzato, un regalo che viene dalla natura, che viene dal cuore.

Sfrutta questa offerta Amazon, e rendi la tua abitazione più zen e più green che mai, con i bonsai del kit Cultivea.